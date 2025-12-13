職場.家庭雙重壓力夾擊 48.3歲感到最不幸？

台北市 / 綜合報導

你知道人生中，幾歲最不快樂嗎？有學者調查發現，48歲左右的人，幸福感最低落！專家分析，因為這個年齡層，家庭中「上有老下有小」、職場也面臨升遷壓力，加上身體機能逐漸衰退，因此容易產生焦慮、失眠、身心失調，而面臨職場跟家庭的雙面夾擊，不少青壯年容易有中年危機，醫師也建議不妨試著轉念，不見得都要符合社會期待，讓自己的幸福感有新的轉折。

休假卻沒得休息，陪孩子戶外放電，自己也電力耗盡，回到家還要照顧長輩，英國經濟學家發現，人的幸褔感在20歲之後，緩步下滑，48.3歲更是最低谷，之後才會反轉上升，日本調查也發現，40到64歲族群，生活滿意度下墜，台灣45歲以上人口，在今年將突破總人口數一半。

換句話說，不少青壯年來到人生這關卡，容易面臨幸福感危機，台安醫院精神科醫師許正典：「高不成低不就，迎合社會期待，委屈自己維持目前狀態，這年紀的人一直在維持自己1.2十年一個小小成就，這樣的狀態下還要累積壓力。」

這年齡的三明治族，家庭上有老下有小，自己的身體機能也逐漸衰退，在職場上，有人升官，責任變重，但如果沒升遷，也容易焦慮，壓力倍增引發身心失調，人力銀行發言人莊雨潔說：「有策略性學習第二專長專長再去精進，職涯緩衝還有能力石尋找其他可能性轉職或轉部門增加更多機會。」

醫師也提醒，應試著不再迎合社會的期待，「四轉」人生，第一轉念，調整對工作付出程度，與加強身心健康維護，第二轉身，把工作勞動變成運動，第三轉型，找出自己的可能性，第四轉心，重新找回本心為自己而活。

台安醫院精神科醫師許正典說：「你不會一直都在谷底，只有停止才會在谷底，繼續前進，妳就往上開始爬升。」專家表示，45歲以上，就像站在幸福感轉折點，改變心態，就是在為第二人生鋪路，也許你在等待的伯樂，就是轉念後的自己。

