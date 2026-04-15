職場「崩壞期」曝！台灣女性熬不過幾週的「儀式感」

生活中心／洪元中 報導



不少社會新鮮人剛入職時，總希望能展現專業且體面的形象，但這份堅持能維持多久？近日Dcard一篇貼文引發廣大職場女性共鳴。原 PO 觀察新同事的上班狀態，感嘆工作消磨了打扮動力。許多女性表示認同，認為通勤壓力與高強度工作下，花一小時梳化還不如多睡五分鐘，揭露當代上班族追求實效的職場生存現狀。





新同事妝容維持2週後「變臉」！網友淚認：打扮是對睡眠的不尊重

台灣職場女性普遍上班都淡妝或是素顏，較少的人會選擇全妝。（示意圖非關此新聞／AI生成圖）





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近日 Dcard上一名女網友以「上班會毀了每個愛打扮的精緻女孩」為題發文，描述公司近期幾位新人的外貌「演變史」。她發現新人報到初期每個人都頂著無瑕全妝，展現高度的職業儀式感，沒想到這份堅持僅維持了短短兩週，就集體陷入「職場崩壞期」，逐漸從精緻全妝變成口罩淡妝，最後素顏進公司。原PO回想自己當年剛入職時曾熱血的每天提早一小時化妝，不過僅維持了一個月就宣告投降，感嘆工作真的會消耗掉一個女孩對美感的追求。現在的她認為「多睡一點」比什麼都重要，把寶貴的時間浪費於刷睫毛、畫眼影，不如拿來補眠。認為在日復一日的壓力下，外在形象的優先順序早已往後移。這種從「精緻女孩」退化的過程，在現今高壓職場中似乎已成為常態。

新同事妝容維持2週後「變臉」！網友淚認：打扮是對睡眠的不尊重

不過也有一些人表示全妝上班是對自己的尊重。（示意圖非關此新聞／AI生成圖）





貼文曝光後隨即引發大批女性網友湧入留言區大吐苦水。一票「素顏黨」秒懂表示每天進辦公室只需面對電腦，沒有交流對象，打扮不僅耗費昂貴化妝品及心力，更有網友神回覆除非要見客戶，否則「準時出現」已展現最大誠意。雖然留言中仍有少數「全妝多年」的達人堅持打扮是自我要求的儀式感，但多數女性則認為，職場壓力和長期的通勤疲勞，讓「外貌管理」逐漸讓位給「生存機能」。這場熱議不僅反映了現代人對職場社交的態度轉變，也顯示出「自我舒適度」已逐漸取代傳統的形象框架。







原文出處：新同事妝容維持2週後「變臉」！網友淚認：打扮是對睡眠的不尊重

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