職場「甄嬛傳」！拿你的血去暖別人的飯碗？上班族靠AI逆襲！

財經中心／師瑞德報導

PwC 調查揭示，GenAI 已在職場創造「血腥的薪資鴻溝」。僅13% 的「AI貴人」每日使用工具，便能獲得94%的生產力紅利，輕鬆坐穩鐵飯碗。然而，80%的「基層奴才」卻連學習資源都匱乏！領導者若不重新設計流程，AI 將從「全員夥伴」淪為「皇后」的武器，迫使基層拿自己的血去暖別人的飯碗！（圖／資料畫面）

PwC調查揭示，GenAI已在職場創造「薪資鴻溝」。台灣僅13%員工每日使用AI，但其中94%生產力提升，待遇與工作保障更優。然而，基層員工僅20%獲足夠學習資源。領導者必須重新設計工作流程，將AI轉化為全員夥伴，而非少數菁英工具，避免職場技能斷層擴大。()

先別管突飛猛進的Ai會不會泡沫化，現在可以確定的是，萬一你不會用AI，恐怕你會先泡沫化！PwC近日發布《2025希望與恐懼調查報告》（2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey），對全球48個國家與地區、共4萬9,843名受訪者進行問卷調查，其中包含413名台灣員工。結果顯示，過去一年每天使用生成式AI（GenAI）工作的人，無論在生產力、工作保障，甚至薪資成長上，都明顯優於不常使用者，但真正願意把GenAI變成「日常工具」的員工，目前仍是少數族群。

廣告 廣告

天天用GenAI者 生產力、鐵飯碗、薪水三項都比較亮眼

調查指出，與在工作中不常使用GenAI的員工相比，每日使用GenAI者在過去一年明顯感受到職場上的「三大升級」：生產力、工作保障與薪資。從數據來看，全球有92%的每日使用者認為自己的生產力有所提升，台灣更高達94%；在工作保障方面，全球有58%、台灣有55%的人覺得職務穩定度變好；至於薪資，全球52%的每日使用者認為收入提升，台灣雖相對保守，仍有38%感受到待遇成長。

換句話說，那些把GenAI真正融入日常工作流程、每天開來用的員工，已經開始拿到「早用者紅利」。資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安指出，每天使用AI的員工，已經在生產力、工作保障與薪酬三個面向上，看見具體成果。「但如果企業只停在開課訓練，卻沒有重新設計工作內容、重新定義人機協作關係，GenAI就不會成為真正的成長引擎，反而只是一次錯失的機會。」她說。

在職涯信心方面，全球每日使用GenAI的受訪者中，有69%對未來一年自身職務持樂觀態度，明顯高於不常使用者（51%）與從未使用者（44%）。不過，台灣情況略有不同：每日使用者的樂觀比例為44%，與每週使用者（40%）、每月使用一次者（41%）差距不大，顯示台灣員工對未來職涯的信心，並不完全只取決於AI使用頻率，也受到產業結構與整體景氣感受影響。

台灣用AI比全球勤 但「每天用」仍是一小撮人

從使用普及度來看，AI已逐漸走進職場，但距離「全面日常化」仍有一段路。調查顯示，全球有54%的受訪者表示，過去一年曾在工作中使用過AI；台灣則有64%，明顯高於全球平均，顯示台灣勞工在實際導入AI工具上並不落後。

然而，若將標準拉高到「每天使用GenAI」，數字立刻縮水：全球只有14%的受訪者每天使用GenAI，台灣則為13%，大約都停留在一成多的水平。至於被視為下一階段應用、能主動協助完成多步驟任務的「代理式AI」（Agentic AI），每日使用者比例更低，全球與台灣皆僅有4%。

換言之，把AI當成偶爾使用的輔助工具，已經不算少數；但將GenAI真正嵌進每日工作節奏的人，目前仍是少數先行者。

學習資源分配不均 基層員工最容易被AI浪潮甩在後面

在AI快速進場的同時，企業雖積極投資於「技能提升」與培訓計畫，但資源分配卻不平均，形成新的職場鴻溝。調查顯示，全球只有51%的非管理職員工認為自己擁有所需的學習與發展資源，管理職則有66%，高階主管更高達72%。

台灣數字更顯極端：非管理職中，僅20%覺得公司給的學習資源足夠；管理職則為46%；高階主管則有83%自評資源充足。這代表越接近決策圈的人，越能獲得系統性的技能升級投資；越在第一線的人，越容易覺得「輪不到自己」。

若再聚焦於GenAI的使用族群，差距更加明顯。全球有75%的每日使用GenAI員工認為自己擁有足夠的學習與發展資源，台灣的比例則為47%；反觀不常使用GenAI者，覺得資源足夠的比例明顯較低（全球59%、台灣32%）。**已經在用AI的人，更有機會學更多AI；還沒開始的人，連站上起跑線都不容易**，這也預告未來職場可能出現新的技能斷層。

在學習文化上，全球平均有54%的受訪者認為，其所在團隊會把失敗視為學習與成長機會，其中科技業比例最高（65%），運輸與物流業則僅47%。台灣則只有30%的員工有同樣感受，但在電力與公用事業（71%）、農業（67%）、專業服務業（54%）相對較佳，運輸與物流業則僅有5%員工認為失敗可以被視為學習機會，顯示各產業文化差異極大。

滿意與壓力並存 台灣員工對公司長期方向更感迷惘

整體而言，全球約有七成受訪者表示，每週至少一次對工作感到滿意，看似不差，但壓力信號同時存在。調查指出，全球有55%的員工正承受財務壓力，台灣則略低，為48%；全球有35%、台灣有34%的受訪者，每週至少一次覺得工作量不堪負荷。世代之間也有差異：全球Z世代（18至28歲）有42%表示經常感到工作壓力過大，而台灣則以千禧世代（29至44歲）最有感，有39%每週至少一次覺得工作負荷超標。

在職涯展望部分，全球有53%的員工對自身職務未來感到高度樂觀，但非管理職僅有43%，高階主管則高達72%，顯示職位越高，對未來越有信心。相較之下，台灣僅26%的受訪者對自己職務的未來「高度樂觀」，其中非管理職僅13%，高階主管則有66%，與全球趨勢大致一致，但普遍信心明顯偏低。

對於「是否了解組織長期目標」，全球有64%的員工給出肯定答案；然而在台灣，僅有37%的受訪者表示清楚公司長期方向，遠低於全球平均。進一步拆解，台灣非管理職中僅25%覺得自己了解組織長期目標，Z世代則為32%。這顯示，許多員工一方面被要求提升效率、學會使用AI工具，另一方面卻對公司真正要帶大家走向何方感到模糊。

加薪升遷機會變少 員工也不太敢開口爭取

薪資與職涯向上流動，是員工信心的重要來源。調查指出，過去一年全球只有43%的受訪者獲得加薪，台灣則更低，僅34%；獲得升遷的比例更少，全球為17%，台灣只有14%。

更值得注意的是，主動爭取的意願也同步降溫。今年主動提出加薪要求的員工比例，全球從去年的43%降至37%，台灣則從23%降到20%；主動尋求升遷的比例，全球從35%降至32%，台灣則從19%降到16%。在經濟環境不若以往樂觀的情況下，許多員工選擇先保住工作，而不是積極談條件，加深了「壓力在升、高度樂觀卻在降」的矛盾氛圍。

把AI變成員工的夥伴，而不是少數菁英的玩具

回到GenAI本身，這份調查清楚揭示一個現實：AI已經開始在職場創造兩種人，會用與不會用、每天用與偶爾用、已經拿到紅利的，與被留在原地的。這既是機會，也是風險。

桂竹安指出，若企業真心希望讓AI成為成長動能，而不是少數技術菁英的炫技工具，就必須重新思考整體工作設計與組織文化。她強調，領導者的責任，已不只是叫員工「去學AI、去用AI」，而是：在工作流程中騰出可實驗的空間，容許嘗試與犯錯；透過實際案例與內訓，建立全員都聽得懂、用得上的「AI共同語言」；讓員工在真實任務中，逐步把AI變成減壓與升級的數位夥伴，而不是額外的負擔。

PwC表示，《2025希望與恐懼調查報告》所呈現的，既是一張當下職場的X光片，也是一份未來數年的預告片。當GenAI逐漸走向普及，真正的問題或許已經不再是「AI會不會來」，而是在下一輪洗牌裡，你是每天用的人，還是只能在一旁看著別人用的人。

PwC 調查揭示，GenAI 已在職場創造「血腥的薪資鴻溝」。僅13% 的「AI貴人」每日使用工具，便能獲得94%的生產力紅利，輕鬆坐穩鐵飯碗。然而，80%的「基層奴才」卻連學習資源都匱乏！領導者若不重新設計流程，AI 將從「全員夥伴」淪為「皇后」的武器，迫使基層拿自己的血去暖別人的飯碗。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」 雪碧再開撕假面閨密

大盤狂瀉近300點！「玻璃陶瓷」逆勢噴出18% 下週救命仙丹看過來

3cm小館長別哭！陳之漢被爆曾動刀「雄風升級」？ 醫揭最慘代價

貿協穩定幣論壇12月登場！國際大咖VISA、Circle都來了

