職安優良單位及人員獲高雄市長表揚 持續打造更安心友善的工作環境

高雄市長陳其邁近日在市政會議上親自表揚獲選勞動部「推行職業安全衛生優良單位及人員」，陳其邁感謝獲獎的五家單位與三位人員，積極以「零災害」為願景，用專業與行動守護工作者安全與健康，並勉勵持續秉持專業、運用科技，深化職場安全與衛生管理，期盼各企業也能以具體行動落實職場安全健康，共同打造更安心、更友善的工作環境。(見圖)

高市府勞工局今(廿六)日說明，高雄市五家獲選勞動部推行職業安全衛生的優良單位及特色，分別為「李長榮化學工業股份有限公司大社廠」使用科技防災，導入AI影像辨識，觀察人員動態作業，杜絕不安全行為；「臺灣港務股份有限公司」通過ISO/CNS45001驗證及績效審查，建構完善的健康促進活動，並鼓勵員工全員參與；「中日合成化學股份有限公司林園工廠」採用紅外線熱顯像儀及超音波儀器檢測，提早預警設備老化，並積極投入經費與資源，強化職業安全衛生業務；「好好國際物流股份有限公司(高雄物流中心)」按月設置健康專欄並積極導入健康促進活動，為工作者健康把關；「信鼎技術服務股份有限公司高雄市岡山垃圾焚化廠」定期邀請專家組成損害防阻查勘之外部稽核小組，進行廠內各項風險辨識與評估，並提供控制改善建議，以持續確保工作者安全健康。

獲選勞動部推行職業安全衛生優良人員，計有「長興材料工業股份有限公司路竹廠-陳献智」、「中鴻鋼鐵股份有限公司（酸鍍廠）-林念宗」；獲選勞動部推行勞工健康服務優良人員為「長春石油化學股份有限公司大發廠-石善德」，三位得獎者皆在專業領域深耕有成，透過專業管理與創新實踐，降低職災風險。

陳其邁市長上任以來，陸續規劃成立「勞工自治委員會」擴大勞工代表參與工安政策的制定；設立「維護公共安全督導會報」致力強化「消防安全管理」、「建築安全管理」、「工業管線安全管理」及「職業安全衛生管理」等重點業務；勞工局除持續強化安全衛生監督檢查外，也結合專業人士成立「職業安全衛生輔導團」，免費協助中小企業及小型工地，進行工作場所工安診斷與輔導改善；並積極推動「安全衛生家族」計畫，輔導核心事業單位，透過大廠帶小廠，整合各界資源及公私協力的機制，以帶動整體產業與區域安全文化的提升。包括輔導團及安衛家族，有許多成員都來自職業安全衛生優良單位及人員，未來，希望能持續串連更多的人力與資源，共同為更安全健康的職場環境來努力。