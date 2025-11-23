職安學界合作！竹市消防局獲內政部消防署「安全教育宣導績效獎」

內政部消防署「安全教育宣導績效獎」 會場合照。

▲內政部消防署「安全教育宣導績效獎」 會場合照。

新竹市消防局於一一四年度內政部消防署辦理之「安全衛生工作特殊事項績優評選」中脫穎而出，榮獲「安全教育宣導績效獎」殊榮。此項肯定不僅展現新竹市消防局長期深耕安全文化的成果，也反映新竹市政府對消防人員職安環境的高度重視與支持。對消防同仁而言，這項獎項象徵市府與消防局真正站在消防人員角度思考，理解執勤風險，並在制度與教育上投入資源、提升防護力的共同承諾。

新竹代理市長邱臣遠二十三日表示，消防人員肩負守護城市安全的重要使命，市府有責任在制度、資源、管理上提供最堅實的後盾。此次獲獎不僅象徵消防局努力受到中央肯定，更凸顯竹市持續投資人員安全、打造專業化消防治理模式的決心。期許消防局持續精進安全管理思維，以標竿城市為目標，邁向更高標準的全方位專業救災。

新竹市府說明，消防局在今年度評選的成果以完整、具深度且具前瞻性的安全教育推動策略受到肯定，顯示長期將職業安全衛生視為組織治理核心，尤其面對近年災害型態快速變化與任務量能提升，更以前瞻眼光將「人員安全」視為整體救災效能的關鍵指標。為落實此理念，消防局於每月專案會議中檢視全國消防人員執行勤務時的受傷案例，並提出具體改善策略，內容涵蓋身心健康、雙節救生梯與救生繩索操作安全要點、高溫作業熱危害預防、車輛行駛與坡道事故分析，以及救生艇翻覆時的緊急應變要領。每一項案例討論都不是形式，而是貼近「真正現場」的檢討與精進。

新竹市消防局長李世恭表示，透過系統化檢討與教育機制，逐步建立屬於自身的「安全知識體系」。此一推動模式不僅使局內得以持續修補潛在風險、更新作業流程，也透過跨單位分享使安全文化深植同仁日常工作。對消防局而言，安全不再是被動遵循的規範，而是一種內化於組織的共同價值，在推動安全教育的歷程中，消防局也與學界攜手合作，強化專業能量，其中銘傳大學所組成的工作安全作業輔助團隊，更是竹市提升消防人員安全教育品質的重要助力。銘傳大學以其專業學術背景，協助編製高品質職業安全宣導教材，並由消防局建置於官方網站的「職安專區」，提供同仁隨時取得安全知識與資訊，也協助主管落實教育宣導，使安全知識不再是短期訓練，而是即時可存取、可深化的資源。

消防局長李世恭補充，榮獲「安全教育宣導績效獎」不僅是一項榮耀，更是一面檢視整體管理成果的鏡子，呈現從制度建構、知識累積到文化扎根的完整軌跡。新竹市消防局將持續以「安全是第一線同仁最重要的裝備」為核心理念，透過科學化管理、跨域合作與持續改善，建構更安全的消防職場環境，確保每位消防人員安心出勤、安全返家。在市府支持與同仁努力下，共同打造永續、宜居的城市。