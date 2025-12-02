職安法三讀增霸凌防治 企業負責人涉霸凌最高可罰百萬

立法院會今天(2日)三讀修正通過職業安全衛生法部分條文，新增「防治霸凌專章」，強化雇主職場霸凌的防治責任，以及加強遭職場霸凌勞工的申訴及調查處理機制，若企業最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處新台幣100萬元罰鍰。

本次三讀通過條文，增訂職安法第22條，明確定義職場霸凌行為，包括利用職務或權勢，在不具業務必要的情況下，以冒犯、威脅、排擠、侮辱等方式造成勞工身心危害；若情節重大，單次即構成霸凌，不以持續發生為必要。

新法要求雇主負起防治責任，若僱用30人以上，須訂定職場霸凌防治措施、申訴與懲處規範並公開揭示；若雇用10人以上，應建立職場霸凌申訴管道，並公開揭示。雇主接獲申訴後，除應避免霸凌情形再度發生，且須視情況提供諮詢或協助，並啟動協調或調查；雇主應把案件處理結果，登錄於主管機關指定的網站，以避免外界質疑選擇性通報。

在調查機制部分，第22條之2條文要求雇主必須以客觀、公正方式進行調查，保障當事人的陳述與答辯權利。一定規模以上的事業單位應成立調查小組，且外聘委員不可少於半數，未來執法中明定任意性別委員不得少於1/3；此外，若申訴對象是最高負責人，勞工可直接向縣市政府申訴，主管機關也須依同樣原則組成調查小組。

若企業調查程序明顯瑕疵、結論不符規範，主管機關或勞檢機構可要求重啟調查，雇主不得拒絕。若雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰鍰；若被認定霸凌者為最高負責人，則處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此次修法也同步強化職災刑罰。若發生死亡事故，刑度上限由3年提高至5年，罰金上限由30萬元增至150萬元；若有3人以上受傷，刑期上限調升至3年，最高罰金提高至100萬元。行政罰部分，違反管理措施的罰鍰上限由15萬元提高至75萬元；安全設施缺失者可處5萬元以上、300萬元以下罰鍰。(編輯：宋皖媛)

