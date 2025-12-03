職安法修正三讀通過鎖定2核心 羅廷瑋：勞工不必再用沉默換工作 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》修正案，是2013年以來最大幅度修法，修法鎖定「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」兩大核心，新增職場霸凌專章，並首度建立最高負責人可受外部申訴調查的機制。立委羅廷瑋表示，這幾年看見太多勞工被羞辱、被孤立、被逼到身心崩潰，故提出修法，將「防制職場霸凌」寫進法規裡，讓勞工不必再用沉默換取工作。

羅廷瑋強調，每一位勞工都擁有在安全、尊重與尊嚴的環境中工作的權益，現行制度卻常常接不住被害者，沒有明確的防治機制、沒有可靠的申訴管道，受傷的人被迫離開，加害者和冷漠的制度卻還留在原位。

羅廷瑋指出，這次修法把「防制職場霸凌」寫進法規裡，讓勞工不必再用沉默換取工作，包括職場霸凌法制化，即增訂職場霸凌專章，明確定義霸凌行為，並要求雇主設置申訴管道、強化調查程序與利益迴避，並將案件處理結果登錄主管機關平台。他指出，若被申訴者為最高負責人，勞工可直接向地方主管機關申訴，由外部專業單位調查。

再者，工安預防全面化，增訂工作場所及設備出租（借）行為的危害告知義務。以及提高重大違法行為的刑事罰刑期、罰金額度及行政罰鍰上限自30萬提高到300萬，以強化執法威嚇效果。

針對外送平台部分，羅廷瑋表示，未來如果外送平台沒有提供預防及措施保護外送員，職安法可以直接對外送平台開罰。希望透過本次修法，讓工作不再只是生計的負擔，而是能讓人安心付出、被公平對待的所在。

勞動部部長洪申翰表示，本次修法是改善整體勞動環境的關鍵一步，不僅補強工程規劃端的防災責任，也把職場霸凌納入專章規範，建立更具可執行性的申訴與調查機制。

勞動部也預告修正《性別平等工作法施行細則》，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃綺雅表示，《性工法》中「最高負責人」已包含「實際負責人」，指的是能直接或間接掌控公司人事、財務或業務的重要決策者，認定不以名義職稱為限。

照片來源：取自羅廷瑋臉書

