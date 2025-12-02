職安法修正三讀！新增「霸凌防治專章」 負責人霸凌最重罰100萬

立法院今（2）日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，其中增訂「職場霸凌防治專章」，明定職場霸凌定義、防治措施、雇主接獲申訴後須通報等，並提高處罰額度與刑期，若最高負責人經認定有霸凌行為，最高可處100萬罰鍰。

立法院三讀通過《職安法》修正案，共計修正25條文，其中新增6條文，是自102年職安法全文修正以來最大幅度的調整。勞動部指出，本次職安法修正重點包含強化營造工程源頭防災、加強承攬安全管理、完善職場霸凌防治、提高處罰額度，以及增訂違法雇主違反法條及罰鍰金額等公布事項。勞動部長洪申翰表示，本次修法主要核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，是提升我國整體勞動環境的關鍵行動。

廣告 廣告

立院三讀通過《職安法》修正案，共計修正25條文。圖／翻攝自勞動部官網

勞動部說明，新增的「職場霸凌防治專章」明定了職場霸凌定義、雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範，並予以公開揭示等不同防治措施；強化職場霸凌內部申訴的調查、處理機制，與調查人員應遵守的利益迴避事項，提供申訴人協助及保護措施，雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定網站；職場霸凌被申訴人為最高負責人時的外部申訴、調查及處理等機制，並定明勞工得向地方主管機關提起申訴的程序及期限，地方主管機關並得請專業人士或民間團體協助調查。

此外，勞動部表示，為督促雇主積極預防職業災害，要求事業單位善盡職業安全衛生防災責任，將適度提高刑事罰刑期與罰金及行政罰鍰額度。基於保障工作者安全及健康公益的必要，使社會大眾適時獲取相關資訊，針對違反本法規定者，公布事項將增列處分期日、違反條文及罰鍰金額於發生職業災害者，並增加公布發生日期、發生地及罹災人數。

勞動部強調，本次修法是政府持續精進職業安全衛生制度，保障勞工權益的具體展現，勞動部已啟動相關附屬法規訂定、修正作業及規劃相關配套措施，從法制面到執行面有效達成修法目的，建構更安全、健康及友善的職場環境。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

「李四川條款」三讀！藍營修地制法 直轄市副市長固定3人

公投綁大選回歸！立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內投票

藍白再修《財劃法》 卓榮泰批「問題更大」：政院全面迎戰