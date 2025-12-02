職安法修法三讀 勞動部：強化職場霸凌防治及工安

（中央社記者張雄風台北2日電）職業安全衛生法今天三讀修正。勞動部表示，這是12年來最大幅度修法，增列職場霸凌防治專章，當霸凌者為職場最高負責人時， 設有外部申訴調查處理機制，此外也對外包工程加強源頭防災，違者提高刑責、罰金及罰鍰。

鑑於發生多起職場霸凌事件、營建工程工安災害引起社會關注，行政院會8月通過職業安全衛生法修正草案，其中包括增列職場霸凌專章，送交立法院審查。今天立法院三讀修正通過職業安全衛生法部分條文修正案，共計修正25條文（其中新增6條文）。

勞動部發布新聞稿指出，這次修法是自102年職安法全文修正以來最大幅度的調整，主要核心在於「職場霸凌法制化」及「工安預防全面化」，並說明修法重點。

勞動部說，新增的職場霸凌防治專章中，包含職場霸凌定義、雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範；強化職場霸凌內部申訴調查、處理機制與調查人員應遵守利益迴避事項，並提供申訴人協助及保護措施；雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定網站。

若職場霸凌被申訴人為最高負責人時，設計外部申訴、調查及處理等機制，勞工得向地方主管機關提起申訴；地方主管機關並得請專業人士或民間團體協助調查。

同時，修法強化營造工程源頭防災，要求事業單位將其一定規模以上營造工程交付規劃、設計及施工時，應依工程特性分析潛在危害，編製安全衛生圖說、規範及經費，並使施工者採取預防作為。

事業單位交付承攬時，應實施風險評估並據以危害告知，並規範事業單位出租或出借工作場所、設備時，應事前完成危害告知；各級承攬人應比照原事業單位辦理防災事項及配合承攬管理義務；此外，若工程業主將工程交付2個以上施工者施工時，應指定其中一施工者負整體工程安全衛生統合管理責任。

為預防職災，這次修法適度提高刑事罰刑期與罰金及行政罰鍰額度，以遏足不法；針對違反本法規定者，公布事項增列處分期日、違反條文及罰鍰金額；於發生職業災害者，並增加公布發生日期、發生地及罹災人數。

勞動部強調，已啟動相關附屬法規訂定、修正作業，及規劃相關配套措施，從法制面到執行面，有效達成修法目的，建構更安全、健康及友善的職場環境。（編輯：陳清芳）1141202