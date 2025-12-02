職安法修法三讀 防治職場霸凌、預防工安

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院今（2）日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，包括「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」兩大面向。勞動部表示，這是12年來最大幅度修法，增列職場霸凌防治專章，當霸凌者為職場最高負責人時， 設有外部申訴調查處理機制；並對外包工程加強源頭防災，違者提高刑責、罰金及罰鍰。

三讀條文增訂「職場霸凌防治專章」，雇主應依事業單位規模訂定申訴管道及規範，若僱用勞工人數在30人以上規模，應訂定職場霸凌防治措施、申訴及懲處規範，並於工作場所公開揭示；若僱用勞工為10人以上，應訂定職場霸凌申訴管道，並於工作場所公開揭示。

三讀條文也強化職場霸凌內部申訴調查、處理機制與調查人員應遵守利益迴避事項，並提供申訴人協助及保護措施；雇主應將申訴案件及處理結果登錄至中央主管機關指定網站。若職場霸凌被申訴人為最高負責人時，設計外部申訴、調查及處理等機制，勞工得向地方主管機關提起申訴；地方主管機關並得請專業人士或民間團體協助調查。

三讀通過條文明定，若雇主知悉勞工遭霸凌，卻未採取相關協助或調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰鍰；若最高負責人經認定有職場霸凌行為，則處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外，修法強化營造工程源頭防災，要求事業單位將其一定規模以上營造工程交付規劃、設計及施工時，應依工程特性分析潛在危害，編製安全衛生圖說、規範及經費，並使施工者採取預防作為。

同時也加強承攬安全管理，要求事業單位交付承攬時，應實施風險評估並據以危害告知，並規範事業單位出租或出借工作場所、設備時，應事前完成危害告知。此外，也擴大共同作業的防災管理，增列施工現場機械、設備、器具及人員之進場管制，各級承攬人應比照原事業單位辦理防災事項及配合承攬管理義務，且工程業主將工程交付2個以上施工者施工時，應指定其中一施工者負整體工程安全衛生統合管理責任。

為預防職災，這次修法適度提高刑事罰刑期與罰金及行政罰鍰額度，以遏足不法；針對違反本法規定者，公布事項增列處分期日、違反條文及罰鍰金額；於發生職業災害者，並增加公布發生日期、發生地及罹災人數。

勞動部表示，此次共計修正25條文，其中新增6條文，是自102年職安法全文修正以來最大幅度的調整。本次修法是提升我國整體勞動環境的關鍵行動，主要核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，以因應近年來重大職業災害未能有效下降、營造工程職業災害占比仍高，以及社會各界關切職場霸凌防治等問題。