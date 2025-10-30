職安法增職場霸凌專章 立院初審通過 年底拚三讀

勞動部勞發署北基宜花金馬分署員工疑遭分署長霸凌輕生，勞動部因此在《職業安全衛生法》草案新增職場霸凌專章，今日經立法院社福環衛委員會初審通過。（蔡佩珈攝）

勞動部勞發署北基宜花金馬分署員工疑遭分署長霸凌輕生，勞動部因此在《職業安全衛生法》草案新增職場霸凌專章，今日經立法院社福環衛委員會初審通過，確立往後職場霸凌相關處理事宜，最優先適用職安法，也將造成勞工身心傷害的明顯敵意或惡劣職場情境，視為職場霸凌，同時提高職安法罰鍰，最重可罰300萬。委員會召委劉建國指出，本次修法國人殷殷期盼，盼能在今年底前拚三讀。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日續審《職業安全衛生法》。

民進黨立委林淑芬指出，若霸凌行為人是股票公開發行公司董事，因降薪、降職等處分涉及董事自身利害關係，將適用《證券交易法》，代表調查報告須經審計委員會全體成員2分之1以上同意，並提董事會決議，擔憂只要審計委員會或董事會認為有疑義，調查報告便無法確定，應標示職場霸凌處理事宜優先適用職安法。

勞動部表示，當董事為霸凌行為人時，一定優先適用職安法，且企業處理霸凌申訴、處理時效均需依勞動部規範進行，希望可將優先適用《職業安全衛生法》相關文字置於立法說明欄。

林淑芬則強調，職場霸凌以職安法為優先，代表排除其他法律適用，不能放在立法說明欄，且即便企業未按照規定在時限內完成調查報告會被處罰，但已影響當事人權益受，事實也無法釐清，優先適用的規定須直接在職安法寫明。

經討論，立法院社會福利及衛生環境委員會召委劉建國裁示，職安法草案今日審查完畢將送院會討論，不需黨團協商，其中職場霸凌專章立法說明欄加註，職場霸凌申訴、調查、處理程序及處置，若其他法律有相關規範，例如金融監管相關法規，應優先適用職安法。

此外，立法說明欄也補充，職場霸凌定義亦包含形成明顯敵意或惡劣職場情境，造成勞工身心健康潛在危害的工作環境。而現行職安法違反攸關勞工工作安全規定最高僅能罰30萬元，初審通過提高罰鍰，最重能罰到300萬。

劉建國指出，職安法草案法制化職場霸凌處理程序，全國勞工殷殷期盼，初審通過的附帶決議，也特別提到勞工請病假，雇主不得有不利對待，勞動部應於2個月內研議相關辦法，本會期是預算會期，若審查情況不像去年一樣，應有機會在今年底三讀。

