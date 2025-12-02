職安法增霸凌防治 最重罰百萬

立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》部分修正條文，勞動部指，這是自2013年來最大幅度修正。（本報資料照片）

立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》部分修正條文，勞動部指，這是自2013年職安法全文修正以來最大幅度的調整，包括明定職場霸凌定義、申訴程序與雇主義務，雇主接獲申訴後須通報並登錄主管機關指定網站；若最高負責人經認定涉霸凌，最高可處100萬元罰鍰；雇主若知悉員工遭霸凌卻未採取協助或調查機制，最高可罰75萬元。

勞動部長洪申翰表示，本次修法主要核心在於「工安預防全面化」及「職場霸凌法制化」，以因應近年來重大職業災害未能有效下降、營造工程職業災害占比仍高，以及社會各界關切職場霸凌防治等問題，已啟動相關附屬法規訂定、修正作業及規畫相關配套措施。

三讀條文明定，職場霸凌是指「事業單位人員利用職務或權勢，逾越業務上必要且合理範圍，以威脅、侮辱、冒犯、冷落或其他不當方式，使勞工身心受害」，情節重大者不以持續行為為必要，雇主應採取必要措施防治，雇用30人以上者須訂定防治、申訴與懲處規範並公開揭示；雇用10人以上者須設置申訴管道。

修法也同步調整職災相關罰則。若發生死亡職災，刑期上限從3年提高至5年，罰金上限從30萬元提升至150萬元；若造成3人受傷，刑期上限由1年提高至3年，罰金上限提高為100萬元。行政罰部分，違反管理措施的罰鍰上限從15萬元提高至75萬元；若雇主違反安全設施規範，可處5萬元至300萬元罰鍰。此外，違規公布事項增列處分日期、違反條文、罰鍰金額，以及職災發生日期、地點與罹災人數。

日前本報報導指出，新北市某食品公司董事性騷勞工挨罰後，卻遭勞動部以非名義最高負責人撤銷，勞動部2日預告修正《性工法細則》增列董監事、大股東、負責人4親等、位居特殊重要職位等，勞工也可向地方政府直接申訴，最重可處100萬元罰鍰。