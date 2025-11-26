職安法將三讀！洪申翰：將推職災減災計畫、營造業履歷平台

勞動部長洪申翰26日出席「金安獎」時表示，除了職安法外，接下來也會推出減災計畫、營造廠履歷平台等，盼能夠避免職災發生。（林良齊攝）

據統計，我國近年每年約300件死亡重大職災，千人職災率也較已開發國家行列中偏高，立法院委員會日前已初審過《職安法》，包括提高業主責任、罰鍰上限等，預估近日可望三讀，勞動部長洪申翰26日出席「金安獎」時表示，除了職安法外，接下來也會推出減災計畫、營造廠履歷平台等，盼能夠避免職災發生。

勞動部26日下午舉辦「2025第19屆優良工程金安獎」頒獎典禮，表揚獲獎工程團隊及優良人員在營造業職業安全衛生的卓越表現外，更期許透過產、官、學共同攜手，齊心將工程安全衛生管理水準不斷的向上提升，讓每一位工作者都能夠在更安全、更健康的環境中工作。

廣告 廣告

工程會副主委陳為祥致詞時提及，近年仍有30至40餘人因為公共工程發生職災導致死亡，職災不止影響勞工、也會衝擊整個家庭，就算工程做的再好只要發生職災死亡，所有的努力可能就會被抵銷。

據統計，截至11月中旬為止，共有約90餘人死亡，相較去年同期減少約20人，至於營造業墜落則發生63件、相較去年減少13件。洪申翰致詞時說，時常在看職安單位提供的職災報告書，如果職業安全能夠落實，其實每一件職災都可以避免，會發生重大職災往往是有很多應落實而未落實，而每一件職災不僅影響勞工、甚至還會成為家庭重大負擔或傷痛，因此接下來會推出一系列減災計畫嚴格督促。

洪申翰受訪時指出，減災的行動計畫中，將包括要求落實職安法業主義務、營造廠承攬管理責任，還會與國土署合作推出營造廠商的職安衛履歷平台，讓職安衛紀錄清楚呈現，以利業主選擇、讓公眾能夠進一步監督。

更多中時新聞網報導

每日焚逾800噸 專家倡飼料化

歲末萬歲 國旅住宿買一送一

90歲母久臥病 陳雅琳推動「健康餘命」