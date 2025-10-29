《職安法》職場霸凌專章立委有異見 通通遭保留

立法院衛環委員會邀請勞動部長洪申翰29日參與《職安法》討論。（林良齊攝）

勞動部發展署公務員涉遭職場霸凌後輕生，引發各界關注，勞動部因而在《職安法》草案中新增「職場霸凌」專章，29日由立法院社會福利及衛生環境委員會審查，會中多名委員對職場霸凌定義、處理程序、再申訴等機制提出討論，最後通通被裁示保留。

如立委范雲提的草案提及只要同事作為涉及「有害職場環境」等就應被認定為職場霸凌，勞動部等則認為毋需該文字；而立委林淑芬、洪孟楷及劉建國等人認為應把利益迴避明文規範於法律之中，也有部分立委提及要把職場霸凌外部成員比率明定於法律中，最後歷經討論已久仍未達成共識最後裁示保留。

范雲則盼與《性別平等工作法》相同，明定僱主未妥適處理勞工可向地方政府再申訴，勞動部長洪申翰則指出，地方政府認為量能有限，因此難以通通都納入處理。立委陳昭姿等人則提及政院版本申訴時效太短，並提及如有女醫師遭霸凌或性騷已久才提出申訴，職安署長林毓堂回應，時效拉長除了保存證據不易外，加上我國企業壽命短。最後也遭保留。

此外，洪孟楷也提及「病假權」保障條文，勞動部長洪申翰則說，不適合放在職安法中明定，但目前也針對如何保障勞工請病假進一步保障，並且允諾3個月內提出。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

