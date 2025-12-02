《職安法》霸凌防治專章三讀 雇主未提供協助可罰75萬

面對近期發生多起職場霸凌案件，在行政院8月通過《職業安全衛生法》修正草案後，立法院會2日三讀通過《職安法》部分條文修正案。勞動部表示，這次是12年來最大幅度修法，共計修正或新增25條文，已啟動附屬法規的修正作業。

此次修法主要增訂「職場霸凌防治專章」，明確定義「職場霸凌」是指勞工於勞動場所執行職務時，遭事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當的言詞或行為，致其身心健康遭受危害；若情節重大者，則不以「持續發生」為必要認定條件。

三讀通過中的條文也明定，若勞工遭受職場霸凌，可向雇主提起申訴；當被申訴人即為該職場最高負責人時，勞工得直接向地方政府主管機關申訴。

當雇主接獲勞工職場霸凌申訴時，應採取措施避免再度發生，並視被霸凌勞工需求提供諮詢或保護，且在接獲勞工申訴時，以及處理結果出爐時均需通報。

根據三讀條文，若雇主得知勞工遭職場霸凌，卻未給予相關協助或啟動調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰鍰；若遭申訴者即為該職場最高負責人，且被認定有職場霸凌行為，則可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

最高負責人是什麼？

根據《性別平等工作法》規定，最高負責人或僱用人的定義為：

機關（構）首長、學校校長、各級軍事機關（構）及部隊上校編階以上之主官、行政法人董（理）事長、公營事業機構董事長、理事主席或與該等職務相當之人。

法人、合夥、設有代表人或管理人之非法人團體及其他組織之對外代表人，或與該等職務相當之人。

三讀條文也規定，當事業單位僱用勞工達到一定規模後，接獲相關申訴時應組成調查小組；地方主管機關若接獲申訴，也可請專業人士或民間團體協助調查。調查小組中，外聘成員比例需過半；若當事人不服調查結果時，申復審查小組需重新組成，且外部委員不得少於三分之二，避免內部包庇。

另外針對預防職災，此次修法也強化營造工程源頭防災、承攬管理相關規範。在罰則方面，發生死亡職災時，雇主刑期上限從3年增至5年、罰金上限由30萬提升為150萬元；發生3人以上受傷的職災時，刑期上限自1年提升至3年、罰金上限從18萬增至100萬元。