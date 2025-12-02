職安法12年來最大修法！ 負責人涉職場霸凌「最慘下場」

職安法三讀修正，明定職場霸凌定義及防治措施。（圖：資料照）

近年國內發生多起職場霸凌事件，引發社會關注。為強化勞工保障，防治職場霸凌，立法院會今（2）日三讀修正通過《職安法》部分條文，明定職場霸凌定義、防治措施及雇主接獲申訴後採取措施，雇主接獲申訴後必須通報，若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處新台幣100萬元罰鍰。

《職安法》修正三讀，明定職場霸凌為勞工於勞動場所執行職務時，事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立、侮辱或其他不當言詞行為，導致身心健康遭受危害，而情節重大者不以持續發生為必要。

三讀修正的內容，除將職場霸凌法制化，也加強對營造業勞工的保障，明定若發生死亡職災，雇主刑期上限從3年提高至5年，罰金上限則從新台幣30萬元大幅提高至150萬元；若發生3人以上受傷的職災，罰金上限亦提高至100萬元 。行政罰鍰方面，違反安全設施規定的罰鍰上限，由原本的30萬元增加10倍，提高至300萬元。

◆《中廣新聞》提醒您

◎遭受性侵害、性騷擾，撥打110報案

◎113專線，求助專業社工人員

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反霸凌專線：0800-200-885

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

◎未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。