職安署夜間勞檢營建、倉儲物流 開罰40萬元

（中央社記者吳欣紜台北12日電）勞動部春安勞檢持續進行中，勞動部職業安全衛生署昨天深夜至今天凌晨至營建工地、配電工程及倉儲物流業實施夜間勞動檢查，檢查6場次共停工2場次，開罰新台幣40萬元。

勞動部115年春安勞檢從1月23日起展開，職安署今天發布新聞稿指出，夜間工作風險因產業不同而差異顯著，倉儲物流業在照明不足下進行重物搬運及操作大型機具，大幅提高職災風險，而夜間駕駛更可能因疲勞降低反應能力，增加意外發生機率，而長期夜間勞動也存在過勞疑慮。

職安署說，昨天深夜至今日凌晨已針對營建工地、配電工程及倉儲物流業實施夜間勞動檢查，確認夜間作業是否落實安全衛生設施，這次檢查共計執行6場次，停工處分2場次，罰鍰金額達40萬元。

勞動部職安署職業安全組組長陳光輝告訴中央社記者，這次罰鍰違規樣態包含現場沒有安全的上下設備、沒有防止人員墜落的措施以及開口沒有護欄防墜設備，停工的場次也都必須改善完畢才能復工。

職安署表示，14日起將迎接9天農曆春節連假，為避免超時工作、夜間作業或大型活動舞台拆搭工程造成職災，籲雇主應妥善安排人力，加強巡視作業與提升留守人員的防災意識，確保事故能即時通報、迅速處置，避免災害擴大。（編輯：李亨山）1150212