職安署攜手台塑企業，推動石化業製程安全升級，共同辦理「2025年國際製程安全論壇」。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為持續強化製程安全管理，勞動部職業安全衛生署(職安署)再度與台塑企業合作，於12月12日在雲林縣台塑麥寮工業園區共同舉辦「2025年國際製程安全論壇」，促進石化業者經驗交流分享。

台塑企業自2011年自美國引進製程安全管理(PSM)系統，成為國內先驅，並持續深耕至今。除定期派員赴美參與美國化工學會製程安全中心(CCPS)主辦之國際研討年會外，亦與美國德州農工大學及台塑美國公司保持長期交流，掌握國際製程安全管理最新趨勢。

台塑企業與職安署基於2017年締結安全伙伴關係，每兩年皆會共同舉辦一場大型國際製程安全論壇，邀請產、官、學界共襄盛舉，並同步利用網路線上直播，帶動石化產業整體製程安全管理水準向上提升。

職安署攜手台塑企業，推動石化業製程安全升級，共同辦理「2025年國際製程安全論壇」。高雄科大廖宏章教授、長春集團張鐸耀資深協理、職安署萬榮富副署長、總管理處黃溢銓資深副總、台灣中油許晉榮副總經理出席與會。（圖／記者洪佳伶攝）

論壇由職安署萬榮富副署長與台塑企業總管理處林善志總經理共同主持，林總經理致詞時表示：「台塑企業今天繼續舉辦國際製程安全論壇，目的就是希望藉由這個會議，大家能多交流分享彼此的經驗，並吸取國際上的先進知識，再回饋到各自公司，去貫徹執行，確保各工廠、各製程的安全。」。

活動開場由高雄科技大學廖宏章教授引言，以「從近期兩起社會重大火災事件，探討如何落實動火管理」為題，安排職安署萬榮富副署長、台灣中油公司許晉榮副總經理、長春集團張鐸耀資深協理及台塑企業黃溢銓資深副總經理等管理高層上台就座發表個人意見，供公司企業及社會大眾參考及運用。