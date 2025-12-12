職安署攜手台塑企業 推動石化業製程安全升級

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）勞動部職業安全衛生署與台塑企業今天舉辦「2025年國際製程安全論壇」，聚焦動火管理，台塑分享製程安全管理經驗，落實4面向做到減災，進而防災，達到零災害的願景。

職安署與台塑企業在雲林縣台塑麥寮工業園區共同舉辦「2025年國際製程安全論壇」，職安署副署長萬榮富與台塑企業總管理處總經理林善志共同主持，包括政府機關、專家學者及石化產業界專家等250人參與，促進石化業者經驗交流分享。

萬榮富說，石油化學相關工業產值毛額占全國製造業的28%，對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，而石化工業被稱為三多工業，投資資本多、技術多、勞力多，具有上下游高度整合性及規模大等特性。

萬榮富表示，六輕工業園區可說是國內石化重鎮之一，園區內有煉油與石化中下游等製程，製程中會使用、產生大量易燃化學物質，稍有不慎即可能造成火災爆炸危害，引發社會輿論關注，也因此六輕工業園區一直是職安署「安全衛生」重點工作區域。

萬榮富提醒，全面提升安全文化，才是國內石化業永續經營，並提升國際間競爭力的不二法門。

林善志指出，台塑從2017年起與職安署簽訂為安全伙伴，希望透過彼此鞭策，能讓製程的安全管理更精進、更務實；他期許從台塑做起，帶動全台重視製程安全。

台塑企業資深副總經理黃溢銓在論壇中分享製程安全管理經驗，台塑落實降低高風險作業、工作安全許可制度、導入AI智慧科技和緊急應變等4大面向做到減災，進而防災。

黃溢銓提到，園區內製程複雜，稍有不慎可能釀災，所以將把需要動火的工程盡量挪到園區外施作，從2022年起動火案有8萬多件，降到今年僅有2萬多件。（編輯：管中維）1141212