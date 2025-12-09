職安署「互動式影片」上線，模擬工地現場，勞工答錯可能「登出」職場online!

為強化勞工對職業安全衛生的認知，勞動部職業安全衛生署（以下簡稱職安署）於12月09日發布最新「職業安全衛生-勞工篇」宣導影片。影片以創新的「實境遊戲闖關」模式呈現，透過互動選擇題引導勞工在模擬情境中學習。職安署期望透過生動、易懂的影音內容，協助勞工掌握教育訓練法規重點，提升職場安全意識 。

職安署指出，本次影片選在實際工地場域拍攝，開場即以常見的「高處墜落」驚險情境作為引子，點出工地作業的高風險性。影片敘事導入「RPG角色扮演」概念，勞工在觀看時如同進行知識闖關，每當做出正確的安全選擇（如正確配戴安全帽、掛上安全勾環），即可累積「經驗值」。透過此種寓教於樂的方式，強調勞工只要遵守安全規範並具備正確觀念，便能化險為夷。

本宣導影片歸納了勞工應知的六大教育訓練重點，包括：

一、教育訓練法令規範：說明《職業安全衛生法》規範，釐清勞工受訓義務與雇主責任。

二、受訓時機與時數：說明新進人員、在職訓練及特殊作業訓練之法定時數要求。

三、受訓注意事項：提醒上課期間應遵守之安全與學習規範。

四、結訓資料查詢：指導勞工如何確認訓練紀錄，保障自身就業權益。

五、數位學習資源：推廣勞動部職安署免費「職業安全衛生數位學習平台」，提供多元進修管道。

職安署表示，透過情境化與遊戲化的學習元素，降低職安法法規艱澀難懂的門檻，強化學習成效。影片即日起於職安署YouTube頻道上線，歡迎勞工朋友踴躍觀看，善用數位工具累積職安知識，落實「安全作業、平安下班」的理念。

本圖片/遊戲介面為創意呈現，實際作業場域仍應依照職業安全衛生法等相關法令規定辦理。

