職安衛績效卓越環境部獲優等獎

環境部因積極推動職業安全衛生工作獲得肯定，於昨（廿）日勞動部辦理一一四年「政府機關職業安全衛生績效評核」榮獲優等獎，由環境部化學物質管理署盧柏州副署長出席頒獎典禮，並代表領獎。勞動部評核委員肯定環境部在制度建置、智慧科技與高風險族群照護具卓越成效，展現成熟職安治理成果。

環境部相當重視推動職安工作，以「完善法規計畫、優化職場環境、落實監督管理、促進交流合作」為四大核心方向。一一二年組改後，成立部層級「職業安全衛生推動小組」，由部長指派政務次長擔任召集人，統籌部內各單位及所屬機關（構），全面建構中央主導、橫向協力之職安治理體系。自一○四年起參與勞動部職業安全衛生績效評核，多次獲得「良等獎」，持續精進，今年進一步獲得「優等獎」佳績。

環保體系職安議題多元交錯，環境部已盤點具職安高風險照護對象，建立相應安全防護機制。為打造高齡友善地方清潔隊職場，在硬體設備設施改善方面，持續補助地方購置機械化作業設備，推動消毒器材輕量化，改善人因工程風險，歷年積極協助地方政府清潔隊垃圾車加裝防墜設施及裝置六至八個鏡頭，使清潔隊職災千人率自一一○年千分之一·六七三，降至一一二年千分之一·二六四，呈下降趨勢。

另導入智慧科技提升環保稽查人員及技術小組職業安全，採用空拍機、熱顯像儀、聲音照相科技執法及智慧判煙技術提升環境稽查效率，運用偵檢機器人（犬）協助毒化災防救，讓環保體系作業人員減少危害暴露，落實科技防災，建構韌性且安全作業環境。亦積極與消防署、勞動部、教育部等中央部會合作，並結合地方環保機關及民間團體，擴大職安政策覆蓋層面與實務執行深度。