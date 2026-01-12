「職對你有港覺」邁入第5年 高雄產官學串聯20校41企 打造青年即戰力

▲高雄市政府青年局昨（11）日於 PINWAY 駁二8號倉庫舉辦「2025大港青年職涯成果分享會」，感謝參與計畫的20所學校與41家企業攜手投入青年職涯培育，協助學子接軌產業。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府青年局致力推動「職對你有港覺」青年職涯發展計畫邁入第五年，已成為「產官學」合作育才的最佳示範！透過高雄市政府政策領航，串聯在地大專院校與高中職的育成能量，並結合優質企業的實戰場域，帶領青年直擊產業第一線。昨（11）日青年局在PINWAY駁二8號倉庫舉辦「2025大港青年職涯成果分享會」，完整呈現產官學三方緊密合作、共同厚植高雄青年職涯的具體戰果。

▲青年局長林楷軒表示，「職對你有港覺」計畫結合「產官學」三方的深度合作，不僅是職涯探索，更是串接校園與產業需求的核心橋梁。

青年局局長林楷軒表示，市府致力推動青年職涯發展，青年局進而推動「職對你有港覺」計畫，結合「產官學」三方的深度合作，不僅是職涯探索，更是串接校園與產業需求的核心橋梁。市府作為政策平台，積極與學校、企業建立長期「戰略夥伴」關係，讓青年在求學階段即能透過職場體驗，精準對接未來職涯方向。未來青年局將持續加碼，擴大這股產官學合力的導航能量，讓高雄學子在適性發展的舞台上發光發熱。

▲青年局長林楷軒（左三）頒發感謝狀予以智崴資訊科技股份有限公司(左一)、愛吠的狗娛樂股份有限公司(左二)、宏達國際電子股份有限公司(右三)、華泰電子股份有限公司(右二)、臺灣碳權交易所(右一) 等合作企業代表，肯定企業投入職人課程與職場體驗，陪伴青年深入認識產業現場。

成果分享會中，不僅有學員分享「職場開箱」的心路歷程，青年局也特別向長期相挺的產學界代表頒發感謝狀。多位企業代表與校方人士一致認為，透過政府機關的媒合與資源投入，能有效弭平產學落差。企業能提前培育未來的即戰力，學校能精進課程的實用性，學生則能透過實地互動校準方向，達成產官學「三贏」局面。

華泰電子人力資源處經理鄭宜芳分享，自從「職對你有港覺」計畫開辦至今，華泰已與青年局合作五年，這段期間青年局扮演了極為關鍵的推手角色，協助企業將最新的產業趨勢向下紮根。透過產官學平台的資源整合，讓產業端得以走進校園，吸引優秀人才留在家鄉發展，朝產學共融、人才永續的目標邁進。

另外，柏文健康事業股份有限公司公共關係部經理吳幸樺表示，自2023年起與青年局攜手合作以來，深刻感受到參與計畫的學員都具備高度發展潛力。在參訪過程中，學員展現主動學習的態度與積極投入的精神，不僅呼應健身工廠所強調的「專業、正面態度與熱忱」核心價值，也進一步彰顯高雄重視青年培育、為青年點燈的城市願景。

▲青年局長林楷軒（右二）頒發心得競賽第一名獎狀給予參與計畫的高中職組三民家商同學呂承恩(左一)，以及大專院校組文藻外語大學劉宜靜(左二)與李玟萮(右一)同學，勉勵青年透過體驗與學習逐步累積職涯實力。

「產官學的媒合，讓我們看見職場的真實模樣！」榮獲心得競賽高中職組冠軍、三民家商觀光事業科呂承恩說，實際走入企業場域後，發現職場競爭力不僅來自課堂，更需要解決問題的實戰能力。參與計畫的中山附中輔導室樊主任亦指出，透過系列活動讓學生有機會能踏出校園直擊產業現場，建立對產業現況的具體認知，讓職涯發展從校園就有更務實的想像藍圖。

▲青年局長林楷軒（中）頒發感謝狀予以文藻外語大學(左一)、正修科技大學(左二)、高雄師範大學(左三)、高雄餐旅大學(右三)、中山大學(右二)、高雄醫學大學(右一) 等合作學校代表，感謝校方助力青年在學習中逐步勾勒職涯藍圖。

青年局指出，去（2025）年計畫持續增加校園連結，首度與國立中山大學、國立高雄餐旅大學、高雄醫學大學、國立旗山農工及中華藝校等指標性校園合作，領域橫跨科技、軟體、餐旅、醫學與多媒體等。統計至今，已串聯20所學校與41家優質企業，透過多元職涯課程與體驗，協助青年一步步勾勒職涯發展藍圖。

青年局強調，未來將持續深化產官學跨域協作，開拓更多新興產業體驗，成為青年提升競爭力的最強後援。更多技職學習與就業輔導資訊，請關注高雄市政府青年局官網、FB、IG，或加入官方Line@（@youth.kcg）掌握最新消息。（圖╱高市府青年局提供）