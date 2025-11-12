職棒不只拚戰績、吉祥物！中信兄弟、台鋼雄鷹話題全壘打招式一次看
2024年，大巨蛋終於點燈開打，為台灣棒球史寫下全新篇章。觀眾席上熱血沸騰、黃衫齊飛，不只是老球迷回流，新世代也湧進場，感受這座能容納4萬人的場地所帶來的震撼。
這波「大巨蛋熱潮」不只點燃棒球魂，也讓中職球團看見前所未有的市場潛力。老將中信兄弟用創意企劃與粉絲互動，從「K歌主題日」到「咖哩主題日」引爆話題；而新軍台鋼雄鷹則靠「港都台日親善交流戰」到「鷹式環保永續主題日」，深化城市連結，成功培養出新一批「啾啾」粉。
當硬體設施升級、球迷熱情高漲，職棒的行銷策略也開始翻新重組。從過去單一式的應援方式，轉向更講究「沉浸式體驗」的現場氛圍打造，台灣職棒如今打的不只是比賽，更是在經營每一場與球迷之間的情感連結。他們以什麼行銷策略，打造更多元的棒球文化？
中信兄弟｜不只打贏比賽 更玩轉流行文化助攻聲量
2025年，中信兄弟直接把主場變成演唱會現場！在年度話題十足的「K歌主題日」中，他們不只請來韓流傳奇SUPER JUNIOR D&E，還有人氣女團ITZY擔任表演嘉賓，週末賽事幾乎座無虛席，一舉打破大巨蛋啟用以來單一系列賽的觀眾人數紀錄，堪稱出圈行銷神操作。
為了吸引更多不同族群走進球場，中信兄弟不再只靠棒球說話，而是靠Kpop擄獲新粉絲的心。SUPER JUNIOR D&E東海甚至在返韓後於IG曬出戴著中信兄弟球帽的照片，讓不少韓國與台灣粉絲感到驚喜，成功將「看球」文化帶進「韓流」。
我們希望「看中信兄弟的比賽」不僅是一場賽事，而是一種完整的休閒娛樂體驗。因此，除了比賽內容，我們也持續強化主場娛樂氛圍營造，包括主題日展區、賽後演出、燈光秀、互動遊戲及應援設計，同時重視家庭族群與年輕粉絲的參與。
話題全壘打招式大公開
＃Trajekt智慧發球機系統
中信兄弟2025年導入Trajekt智慧發球機系統，本來看起來超生硬的議題，球團反其道而行，用綜藝的拍法來場「王建民投手教練 vs 平野惠一總教練」的機器對決，整支影片熱血又搞笑，引起不少球迷討論，「不管小編、企劃、剪輯嗑了什麼，請繼續讓他們嗑，再幫他們加10隻雞腿」、「還以為是緯來日本台的日本教練好吃驚XD，居然是中信兄弟官方頻道的節目，拜託一定要出一系列呀」、「誰想的啊？給我出來，我要給你們大大的掌聲」。
＃咖哩主題日
球迷因「咖哩飯到底要不要拌？」陷入熱烈討論，從球場燒到PTT、IG，帶動咖哩日拌拌T好評追加。
＃即時賽況、花絮照、側拍影片更新
從開場飆到最後一局完全沒冷場，一連串話題操作，可說是「打出全壘打級的社群聲量」。
這些自然又真誠的瞬間，成為中信兄弟最強的口碑推力。
戰績、明星、社群加持 中信兄弟總聲量一年暴漲40.4%
別忘了，中信兄弟還是場上戰神。2024年他們擊敗統一獅奪冠，創下中職史上主場年均觀眾破萬的紀錄。2025年全年戰績第一，平均進場人數持續推高，可惜在最終的台灣大賽落敗，無緣二連霸。
球隊用戰績撐腰、明星加持、社群發酵三管齊下，品牌聲量與人氣同步爆發，品牌總聲量一年內暴漲40.4%，榮獲2025網路口碑之星「觀光休閒」職業賽事的策略卓越獎。
台鋼雄鷹｜外援「魔鷹」轟炸+在地主題日交流 主場人氣起飛
台鋼雄鷹雖成軍僅兩年，卻在2024年以驚人速度躍升中職一軍，成為聯盟中最年輕、最有爆發力的新星。他們不只靠成績吸眼球，更靠行銷玩出新高度——像是延攬中職唯一洋砲「魔鷹」，單季狂轟50支全壘打，刷新近15年來洋將紀錄，網路好感度暴漲36.9%。
而球隊大本營高雄，也成了品牌能見度的重要舞台。他們舉辦「港都台日親善交流戰」打響城市行銷名號，主場澄清湖更寫下單季突破30萬人次入場的中職新紀錄。在永續方面，雄鷹也不缺席，推出「鷹式環保永續主題日」，強化社會責任連結，相關信任議題網路互動力年增37.3%。
希望透過球迷的親身參與，達到倡導環保永續的概念，未來也會持續繼續藉著這個理念，規劃更多行銷活動。
從「太陽」到「簽名毛巾」 台鋼雄鷹網路互動力提升37.3%
這波結合時事、創意與社群的行銷打法，也讓台鋼雄鷹奪下2025網路口碑之星「觀光休閒」職業賽事領航創新獎。台鋼雄鷹表示，互動升級關鍵在於時事議題上，他們能很快地跟上球迷熱烈關注的話題。例如｢還有人要簽名嗎？｣毛巾、｢太陽｣等，另外當然還是球隊的大明星吉祥物TAKAO，在社群上的一舉一動都能成功吸引網友的目光。
下圖為台大EMBA何耕宇執行長頒發「領航創新獎」，由台鋼雄鷹吉祥物TAKAO（右）代表領獎。
話題全壘打招式大揭密
＃「還有人要簽名嗎？」毛巾
該毛巾是台鋼雄鷹所推出的周邊商品，其靈感來自於外野兼跑壘教練黃甘霖在幫球迷簽名後，熱情詢問「還有人要簽名嗎？」卻沒有人回應，最後被司機大哥拉走的趣事。
＃太陽
台鋼雄鷹在大巨蛋戰績低迷，卻激發出另類應援創意。球團發揮巧思，在休息區貼滿各種陽光風景照，象徵「把太陽帶進來」，希望為球員冰冷的手感「加溫」。氣氛最歡樂的一幕，莫過於球員韋宏亮場邊戴上超吸睛的太陽花造型頭套，親自上陣為隊友加油打氣，畫面「笑」果十足。
此外，台鋼雄鷹還在大巨蛋舉辦「正港鷹雄」主題日，邀請歌手邱振哲演唱〈太陽〉以及台灣大聯盟太陽隊OB選手黃平洋等人擔任開球嘉賓，並推出太陽相關周邊商品，強化台鋼雄鷹與太陽的連結。
