職棒交流賽桃猿迎接日韓隊伍 旅日好手也隨隊返台打球

中職本賽季早結束，週六（8日）下午2時樂天桃園棒球場外卻出現排隊人龍，原來是首次主辦2025亞洲職棒交流賽的桃園市政府，推出桃園市民或就讀桃園學校的學生可免費兌票限量400張。

桃園市民陳小姐說：「最喜歡黃子鵬。」

記者問是否會受負面新聞影響，桃園市民謝同學說：「還好啦，反正最後拿冠軍就好了。」

張先生帶著孩子首次進場看比賽，獻給了中職樂天桃猿和日職東北樂天金鷲的交流賽，賽前2006年從誠泰Cobras轉戰日職樂天金鷲的桃猿牛棚教練林英傑，和金鷲二軍內野守備教練塩川達也交流，樂天桃猿的年輕球員們，也在休息區觀看金鷲年輕球員們的練習。

中職樂天桃猿選手李勛傑表示，「學習的是日本守備的細膩度，然後怎麼從比賽中每個細節，然後怎麼去看待這個play、怎麼看待這個細節。」

觀察吸取，自己也能有所成長，而金鷲此行宋家豪、蕭齊與陽柏翔也隨隊回家鄉打球。

日職東北樂天金鷲台灣選手蕭齊說：「真的很久沒有在那麼多人面前比賽，然後又打晚上、還有球迷還有應援那些 ，所以其實緊張多於興奮。」

回台比賽蕭齊有些興奮，和桃猿的賽事有機會中繼，他說在台灣球迷面前投球，開始緊張了起來。而賽季後的台日韓職交流賽，就是要讓年輕球員累積國際經驗，提升個人和球隊的競爭力。

