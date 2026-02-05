政治中心／王云宣、吳志恆、黃兆康 新竹報導

新竹市長高虹安，今天（5日）宣布，延攬清華大學副教授林琨瀚，接任副市長，林琨瀚是前中華職棒球星，哥哥林琨瑋也是味全龍創隊元老，不過，林琨瀚，其實也是國民黨前發言人何志勇好友，一個多月前，甚至還公開替有意參選市長的何志勇站台，這次接任副市長，也挑動藍白合作的敏感神經。





職棒史上第一人！ 奧運前國手林琨瀚任新竹副市長

前中華職棒球星林琨瀚曾是三虎商隊明星球員 曾受邀中職參加傳奇明星賽身手依舊（圖／Youtube CPBL）

現身中華職棒傳奇明星賽，前球星林琨瀚，靈活轉身接殺，身手依舊，當年的三虎商隊明星球員，如今拋出震撼彈，將接任新竹市副市長。

新竹市長高虹安：「林琨瀚副教授先前在奧運，也得到了銀牌的好成績，不管是教育或體育運動，休閒跟運動科技上面，其實他都有非常長足的教學經驗。」

聲源：準新竹市副市長林琨瀚：「市長在當立委的時候，有去視察新竹棒球場的狀況，就那次的見面之緣，我不曉得這次為什麼會想到我，大家比較關心的應該是，新竹球場的議題，我們盡可能把球場弄得更完善。」

坦言人生規劃，從未想過從政，如今從杏壇轉戰政壇，林琨瀚直球回應外界關注的"棒球場"議題，現年58歲的他，棒球資歷豐富，曾待過三商虎隊、誠泰太陽隊，還曾奪下奧運銀牌，目前任職清華大學副教授，不只自身歷練豐富，太太朱彩鳳是前籃球國手、現高中體總秘書長，兒子林桀晨曾是中職味全龍球員，哥哥林琨瑋同樣是味全龍創隊元老。

新竹市議員（民）劉彥伶：「（林琨瀚）他是我在清大念書時期，練高爾夫球的教練，十分肯定教練的專業，希望副市長將運動的專業，發揮在新竹市的市政上。」

職棒史上第一人！ 奧運前國手林琨瀚任新竹副市長

前中職球星、現清大副教授林琨瀚（右） 將於今年3月入主新竹市府擔任副市長（圖／新竹市政府提供）





民進黨議員高度期待，倒是外界好奇國民黨，怎麼看？畢竟林琨瀚及高虹安僅一面之緣，甚至還是有意參選市長的國民黨前發言人何志勇好友。

準新竹市副市長林琨瀚（2022.11）：「我支持何志勇。」

三年前的議員選戰，林琨瀚曾錄製影片，替何志勇拜票，一個月前，何志勇召開政見發表會，林琨瀚也公開站台，如今藍白合還沒成，力挺何志勇的他，卻先接任高虹安副手。

前國民黨發言人何志勇：「現在國民黨跟民眾黨，並沒有一個正式的協定，除非到後來，也許柯文哲跳出來說，她這樣也算是民眾黨的，那我們也就尊重，我們提出了很多政見，很多政策，現在也一一被高市府所採用。」





職棒史上第一人！ 奧運前國手林琨瀚任新竹副市長

林琨瀚現年58歲棒球資歷豐富 目前任職於清華大學（圖／民視新聞）

高虹安延攬林琨瀚入閣，投出一記好球，也再次牽動2026的市長之戰。

