職棒球星慘翻車！強求朴恩斌「演自閉律師禹英禑」遭炎上 球團急致歉

韓國KBO職棒「培證英雄隊」（Kiwoom英雄隊）球星李主形，近日意外成為社群焦點，起因是一則在實力派影后朴恩斌Instagram直播中的留言，要求她「用《非常律師禹英禑》的方式說話」，此舉迅速引發大批網友撻伐，最終演變成爭議事件，並迫使球團緊急對外公開致歉。

朴恩斌（如圖）先前曾多次表示自己會刻意避免模仿真實自閉症患者的語言或行為。（圖／翻攝自IG @eunbining0904）

事件發生於4日晚間，當時朴恩斌在Instagram上直播與粉絲互動，分享日常生活點滴，包括試吃近期流行的「杜拜巧克力Q餅」，並回覆粉絲生活上的小煩惱，直播氣氛原本輕鬆。然而，直播過程中，李主形透過官方帳號留言，要求朴恩斌模仿她在2022年人氣韓劇《非常律師禹英禑》中飾演的自閉症律師角色「禹英禑」。

李主形在直播中留言要求朴恩斌用禹英禑語氣說話。（圖／翻攝自IG @eunbining0904）

雖然朴恩斌在直播中沒有對留言做出回應，但該訊息仍迅速被觀眾截圖並在社群平台廣泛流傳，引發不少討論與批評。部分網友指出，要求演員重現該角色的說話方式，可能觸及對自閉症群體的敏感議題，也與朴恩斌本人過去對角色的尊重態度相悖。

事實上，朴恩斌曾多次公開表示，在拍攝《非常律師禹英禑》期間，刻意避免模仿真實自閉症患者的語言或行為，她曾在劇終訪談中強調，「作為演員，必須承擔倫理責任」，並指出自己曾查閱大量專業書籍與診斷資料，以確保角色呈現不被娛樂化或戲謔化。此前，也有YouTuber模仿該角色而引發爭議，當時擔任劇集顧問的韓國拿撒勒大學教授金炳健就曾指出，「諷刺應該針對強者，而非弱勢群體」。

朴恩斌在《非常律師禹英禑》中飾演有自閉症的律師禹英禑。（圖／翻攝自韓網）

隨著輿論持續發酵，「培證英雄隊」方面立即對外發表聲明，表示李主形的留言並無惡意，本人也已意識到行為不妥，承認是自身疏忽所致。球團同時強調，將加強球員對公開言行的注意，避免類似事件再次發生。

韓國KBO職棒「培證英雄隊」球員李主形爆出失言風波遭大批網友炎上。（圖／翻攝自韓網）

李主形於2020年韓職新人選秀中以第二輪第13順位加入LG雙子隊（LG Twins），並於2023年透過交易轉戰培證英雄隊，目前仍在一軍出賽，為球隊核心年輕戰力。此次事件雖然對比賽未造成實質影響，但也提醒公眾人物在社群平台上的言論，仍可能引發社會敏感議題的討論。

