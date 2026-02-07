職棒球星糗了！要朴恩斌「模仿禹英禑」被罵爆 逼出球團致歉

朴恩斌遭職棒球星要求模仿「禹英禑」觸犯禁忌。（圖／IG@eunbining0904）

33歲的韓國人氣女星朴恩斌，曾憑藉戲劇《非常律師禹英禑》完美詮釋自閉症患者在生活、職場遇到的處境，成功喚起民眾共鳴，演技大受好評。怎料，一名職棒球星竟在直播中要求朴恩斌模仿禹英禑，卻引發外界撻伐。

綜合韓國媒體報導，朴恩斌4日一如往常開啟IG直播和粉絲們互動，分享近期的生活點滴，看似輕鬆又愜意的氛圍，突然冒出一個熟悉的IG帳號留言，當眾要求朴恩斌「請用禹英禑的說話方式。」這讓氣氛瞬間降至冰點。

事實上，朴恩斌演完《非常律師禹英禑》之後曾接受媒體採訪表示，自己對這個角色是抱持尊敬且謹慎的態度，單純的模仿自閉症人士，是所有演員不應跨越的倫理界線。強調，為了不讓他們成為被消費的工具，「我絕對不會去模仿！」

廣告 廣告

簡單來說，「模仿禹英禑」對朴恩斌而言是絕對不可觸犯的禁忌。有網友把直播截圖上傳到社群後，立刻被棒球迷們認出來，該帳號正是韓國職棒培證英雄的外野手이주형（音譯：李柱亨），進而引發大批球迷炎上。

眼見事情越燒越大，培證英雄球團緊急回應：「李柱亨並非有意留言，本人已意識到自己的錯誤。」據悉，李柱亨是2020年新人選秀第二輪第二順位、全體第13順位加入LG雙子隊，後來在2023年被交易到培證英雄。

更多中時新聞網報導

舒華遭質疑暴瘦 大方回應健康為重

馬士媛三馬開泰迎全職演員第1年

袁惟仁臥床7年病逝 享年59歲