職棒球星糗了！要朴恩斌「模仿禹英禑」被罵爆 逼出球團致歉
33歲的韓國人氣女星朴恩斌，曾憑藉戲劇《非常律師禹英禑》完美詮釋自閉症患者在生活、職場遇到的處境，成功喚起民眾共鳴，演技大受好評。怎料，一名職棒球星竟在直播中要求朴恩斌模仿禹英禑，卻引發外界撻伐。
綜合韓國媒體報導，朴恩斌4日一如往常開啟IG直播和粉絲們互動，分享近期的生活點滴，看似輕鬆又愜意的氛圍，突然冒出一個熟悉的IG帳號留言，當眾要求朴恩斌「請用禹英禑的說話方式。」這讓氣氛瞬間降至冰點。
事實上，朴恩斌演完《非常律師禹英禑》之後曾接受媒體採訪表示，自己對這個角色是抱持尊敬且謹慎的態度，單純的模仿自閉症人士，是所有演員不應跨越的倫理界線。強調，為了不讓他們成為被消費的工具，「我絕對不會去模仿！」
簡單來說，「模仿禹英禑」對朴恩斌而言是絕對不可觸犯的禁忌。有網友把直播截圖上傳到社群後，立刻被棒球迷們認出來，該帳號正是韓國職棒培證英雄的外野手이주형（音譯：李柱亨），進而引發大批球迷炎上。
眼見事情越燒越大，培證英雄球團緊急回應：「李柱亨並非有意留言，本人已意識到自己的錯誤。」據悉，李柱亨是2020年新人選秀第二輪第二順位、全體第13順位加入LG雙子隊，後來在2023年被交易到培證英雄。
其他人也在看
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
趙薇女兒小四月罕露面！金啡長髮自拍影片曝光 叛逆少女氣息全開
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
酷龍姜元來陪具俊曄悼念大S！妻「 放閃一舉動」遭轟 原因曝光
女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像，日前於金寶山正式揭幕，酷龍成員姜元來即使行動不便也親自飛來台灣，陪伴多年摯友具俊曄思念大S。未料返韓後，相關貼文卻意外掀起討論。記者林汝珊
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
劉德華低調妻近況照瘋傳 朱麗倩穿搭藏貴婦行頭！驚人膚況曝光
好久不見的華嫂朱麗倩最近驚喜現身，罕見的近況照在網路上傳開，立刻點燃大家的八卦魂。這位一直以來都超級低調的天王嫂，多年來幾乎消失在鏡頭前，這次難得露面，讓網友們忍不住開始熱烈討論這位華仔背後的女人。
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了
鴻海集團創辦人郭台銘的夫人曾馨瑩，在農曆新年前，與好友們聚會，包括紅豆食府千金蔡依珊、女星林心如、徐若瑄等人，展現好交情。
「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲
「對於林家案件背後所涉及的更大議題，是超出我身為演員所能想像的。」「身為演員被欺騙接下此案感到憤怒與不安，發現自己無意間竟成了加害人之一，於此同時深感羞愧。」改編自46年來未破案的真實事件「林義雄家滅門案」的電影《世紀血案》，日前才舉辦殺青記者會，未料隨即爆出疑似未取得當事人林義雄及家屬同意即進行拍攝，引發社會譁然與網路抵制聲浪。繼楊小黎稍早發聲說明後，主演之一的簡嫚書今（7日）也在社群平台發表長文致歉，坦言自己在不知情的情況下接演，直言「無意間成了加害人之一」，並宣布將不再參與該片任何後續。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
勾王柏傑共撐一把傘 謝欣穎性感薄紗現身鬆口兩人關係
【緯來新聞網】謝欣穎今（5日）以下半身微透薄紗造型，出席PRADA南山店開幕活動，小露性感。同場還有
李多慧出演《單身即地獄》？自稱「從小美到大」影片曝光掀全網暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧近日在社群平台上釋出一支影片，模仿韓國熱門戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹橋段，引發網友熱烈討論。影片中，她以輕鬆搞笑的方式呈現日常與幽默個性，短短數十秒便展現強烈存在感。陳宣如
60歲王月昏迷2度開腦搶命！曾國城嚇揭「病發過程」：她很有福報的人
60歲資深藝人王月去年底在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊，「頭蓋骨少了一部分」。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，之後王月在加護病房昏迷5天後甦醒，再次動手術將頭蓋骨復原。如今曾國城出席三立尾牙也透露王月近況。蔡維歆
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
沈玉琳證實將回家過年！親曝「真實體重」確定年後復工
陳孟賢去年豐收 掏50萬犒賞員工
陳孟賢主持中視招牌綜藝節目《綜藝一級棒》近2年，主持與歌唱事業亮眼，近期還客串舞台劇演出。他開心說，「去年是很豐收的一年，感謝粉絲支持與鼓勵，才可以走到今天」；陳孟賢近日趁年前到迪化街挑選年貨、到霞海城隍廟拜拜，祈求新的一年風調雨順，事業與身體各方面都平安健康。
楊冪微博之夜遭指「換位爭C位」 主辦方道歉了
大陸娛樂圈年度盛事「微博之夜」昨(5日)在北京國家體育館隆重登場，現場雲集上百位大咖藝人，被網友譽為「頂流之夜」。然而，典禮尚未開始就爆出「搶C位」疑雲，女星楊冪還直接標註主辦方討公道。對此，主辦方發文致歉。
蔡昌憲結婚8年認了「逃避問題」！常說這句話導致夫妻產生誤會 吵架不敢幽默化解曝原因
蔡昌憲與周曉涵在舞台劇《婚內失戀》中飾演結婚15年的夫妻，多次排練後，蔡昌憲才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。他表示：「我覺得會出現『婚內失戀』這個詞，本身就是因為還期待有好的結果，才願意去面對。」