職棒生涯文物捐贈退輔會 陳義信感謝榮工處
[NOWnews今日新聞] 國軍退除役官兵輔導委員會（退輔會）於今（3）日舉辦「原住民族委員會副主任委員陳義信先生棒球生涯文物捐贈儀式」，由陳義信將其珍藏之棒球生涯重要文物正式捐贈予輔導會典藏。儀式在輔導會主任委員嚴德發主持下隆重進行，現場並邀集原住民族委員會、中華職業棒球大聯盟及多位棒球界人士共同見證。陳義信表示，「要不是退輔會成立榮工處、榮工棒球隊就沒有他」；嚴德發則說，榮工棒球隊曾奠定國球重要基礎，將妥善保存這些珍貴文物。
嚴德發表示，榮民工程事業管理處（榮工處）隸屬輔導會體系，早年除肩負國家重大建設任務外，亦重視榮民及其子女的照顧與培育。榮工棒球隊正是在此背景下成立，從少棒、青少棒、青棒到成棒，成為全國唯一擁有四級棒球隊的機構，培育無數優秀選手，為國爭光，亦奠定棒球成為我國「國球」的重要基礎。
嚴德發表示，陳義信為我國棒球史上具代表性的投手之一，長年為國效力，其棒球生涯橫跨榮工體系、國家代表隊及職業棒球重要發展階段，所捐贈之文物不僅是個人榮耀的見證，更承載臺灣棒球發展及榮工棒球隊的重要歷史意義，其將個人棒球生涯的重要文物捐贈輔導會，象徵將榮耀回歸體系、將歷史留存國家，是極具意義之舉。輔導會未來將以專業方式妥善保存、研究及展示相關文物，能讓社會大眾看到榮工培養出我國英雄「善」、「愛」散播到社會每個角落，輔導會不僅要照顧好榮民、榮眷，也要為社會公益盡份心力。
陳義信致詞時指出，棒球是能讓全台灣民眾一起看的運動，要不是退輔會成立榮工處、榮工棒球隊就沒有他，「我沒有忘記我的初心，今天一切榮光都歸退輔會，將這些生涯文物捐給退輔會」。
本次捐贈之文物中，包含四件極具代表性的重要藏品，分別為：中華棒球代表隊25號球衣、職業棒球生涯累積50勝比賽用投手手套、特等三級體育協會獎章，以及1978年世界青少棒錦標賽冠軍—由當時行政院國軍退輔會頒發之紀念獎牌。相關文物完整呈現陳義信副主任委員於不同時期為國效力的棒球歷程，深具歷史、體育及文化價值。
