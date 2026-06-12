職棒第7隊要來了？股東敲碗「台新新光獅」 吳東亮正面表態了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

對於是否要成立職棒第7隊「台新新光獅」，吳東亮表態了。（本刊資料照）

台灣即將迎來職棒第7隊了嗎？台新新光金今（12日）舉辦股東會，是台新金2025年7月合併新光金後的首場股東會，有股東喊話吳東亮可以為了紀念創辦人吳火獅成立「台新新光獅」，並以此發展業務，對此台新新光金董事長吳東亮正面回應了。

股東表示，棒球是台灣國球，雖然台新新光股價現在不如富邦金，但如果能在球場上打敗富邦，那也是另外一種勝利，再透過棒球行銷帶動信用卡、基金及保險等業務發展，還可以吸引年輕族群支持台新新光，進而動搖國泰金地位，讓國泰金也會想成立職棒球隊。

廣告 廣告

對於股東的許願，吳東亮首次正面鬆口，坦言內部討論過此事，不過職棒和職籃經營差異很大，雖然自己從小打棒球，也認同棒球的影響力，但經營職棒關係到龐大資源，還是必須仔細計算成本，納入中長期規劃與成本考量。

吳東亮強調，現階段台新新光金仍以整併後提升經營績效為優先，待表現更穩定後，會再評估相關布局，對於是否成立職棒第7隊台新新光獅，目前公司尚未做出任何決策。

更多鏡週刊報導

2026世足／盤點最美大嫂團！真人版娜美太犯規 她打敗西班牙公主讓金童大方認愛

2026世足／首戰凌晨將開踢！一月球迷選邊站看這篇 各國天菜IG一次看

孫易磊、陳冠宇母校！30年青棒強權「穀保家商」謝幕 棒球隊移轉三重高中

孫易磊日職首勝到手！狂飆157km火球 6局無失分8K壓制打線