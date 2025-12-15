職棒韓援明年恐大風吹！來台將突破63人「女神版圖」重組「她」成關鍵

娛樂中心／綜合報導

「樂天三本柱」廉世彬（左起）、河智媛與禹洙漢。（圖／樂天桃猿提供）

近年來「韓援」熱潮達到顛峰，不僅出現越來越多人氣韓籍女神來台應援，隨著2026年即將到來，整體人數預計將再度攀升。據業界人士估計，目前在台超過40位韓籍啦啦隊女神活躍發展，明年有望增加至超過63位，將突破成為「韓援2.0」巔峰。不少目前在台發展的韓籍啦啦隊員，明年動向相當令人關注。

這波韓援潮中，今年最受矚目的就屬冠軍隊樂天桃猿Rakuten Girls的「樂天三本柱」：河智媛、禹洙漢與廉世彬。三人加盟樂天桃猿後迅速累積人氣，尤其是河智媛「河大叔」開朗個性搭配「性感小太陽」禹洙漢，讓她們迅速累積不少台灣粉絲，然而她們的台灣經紀人遭刺身亡突發生劇變，讓一切充滿變數，目前僅傳出有廉世彬有續留意願，三本柱恐就此解散，樂天球團表示「明年度合約目前在確認階段」，使得整體話題持續發酵。

Fubon Angels韓籍「AI女神」稱號的李珠珢，從來台簽約後一路超高人氣。（圖／記者劉彥池攝影）

不僅如此，富邦悍將Fubon Angels 的「富邦三本柱」也一直是熱門話題。因「三振舞」爆紅、擁有「AI女神」稱號的李珠珢，自從來台簽約後一路超高人氣，不過本季結束後她12月被發現「零公開行程」，一度引發粉絲誤會她耍大牌遭冷凍，不過球團澄清這是按照原先規劃安排休息時程，請粉絲放心。

台鋼獵鷹有「最強外援」之稱的安芝儇。（圖／翻攝自安芝儇IG）

此外，台鋼獵鷹「最強外援」安芝儇動向也相當受關注，由於南珉貞「富邦三本柱」的加持下，讓同屬於經紀公司的聲勢逐漸超越安芝儇，加上先前一度傳安芝儇中文卡關，李皓禎重新返台發展，於此同時南珉貞中文更進步許多，逐漸成為卡位之姿，而安芝儇在台聲勢驟減，先前重心比重放韓國較多，所幸年底擔任「繽紛耶誕玩台北」宣傳大使扳回一城。

PS女孩韓籍成員邊荷律（左）、李丹妃（右）。（圖／記者劉彥池攝影）

中信兄弟 Passion Sisters的李丹妃明年動向也頗令人注目，憑藉資深舞隊背景與溝通能力，在啦啦隊中扮演穩定角色。不過她在人氣話題度上明顯差「邊邊」邊荷律許多，在台灣除了啦啦隊應援外活動並不多，明年是否續約也是觀察重點。

韓職啦啦隊女神「最美隊長」睦那京。（圖／翻攝自neck_na_a IG）

值得注意的是，今年加入PLG職籃聯盟「洋基工程」新興啦啦隊人氣女神睦那京，不僅是目前樂天巨人棒球隊隊啦啦隊隊長，堪稱是媲美藝人的氣場，冒著原先說不來台灣發展的炎上風險，毅然決然下決心來台，而有「顏值暴徒」之稱的李素敏，同樣被看好可能在明年進一步在台發展。具體動向尚未完全公布，但她們的出現意味著新一股韓援力量正醞釀中。

