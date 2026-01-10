職業圍棋年度頒獎盛會：獎金金額破千萬！許皓鋐再奪年度獎金第一

2025年度台灣職業圍棋聯合頒獎典禮於9日登場，一共頒發11場台灣圍棋職業比賽的獎項，總計發出獎金逾千萬元！而今年國內外職業比賽獎金排名則再度由號稱「台灣第一人」許皓鋐蟬聯年度冠軍，共累積獲得近500萬元。

新的一年到來，海峰棋院總結過去一年的職業比賽成績，今1月9日於台北市大直典華舉辦「2025年度台灣職業圍棋賽聯合頒獎暨新科職棋授證典禮」。

賴均輔名人。（海峰棋院）

海峰棋院董事長林文伯於致詞時表示，面對快速變化的世界，每個人除了要學習適應環境，也需要持之以恆的努力、勇於挑戰的意志來守護初心；林文伯董事長勉勵年輕棋士新的一年在棋盤上努力不懈、全力以赴，用成績來回應各界的支持和期待。

廣告 廣告

海峰棋院董事長林文伯。（海峰棋院）

本屆聯合頒獎典禮頒發「2025新人王賽」「第1屆龍星賽」、「第6屆快棋爭霸戰」、「第6屆名人賽」、「第11屆健喬盃女子最強戰」、「第13屆中環碁聖賽」、「第15屆友士盃十段賽」、「第17屆海峰盃」、「第18屆棋王賽」、「第21屆中環國手賽」、「第24屆中環天元賽」等11場國內大小職業賽事的獎項，總計共23座。

今天頒獎典禮總共頒發的獎金金額高達1091萬元，其中又以名人賽的獎金金額最高，共頒發冠亞軍240萬元（冠軍180萬元、亞軍60萬元），分別由賴均輔九段奪冠、陳祈睿九段獲得亞軍。

（海峰棋院）

今年頒發獎金額度前三名的比賽分別為名人賽（240萬元）、棋王賽（160萬元）和中環天元賽（140萬元）。

（海峰棋院）

在個人獎金方面，今年國內外賽事的累積獎金排名再度由許皓鋐獲得第一，總計獲得494萬2500元；許皓鋐今年雖然將目光瞄準世界賽，但國內賽事仍表現不俗，仍手握棋王、十段、天元和國手等頭銜。

僅次於許皓鋐的賴均輔則贏獲317萬2500元，取得年度獎金排名第二名，目前手握名人、中環碁聖等頭銜。

在許皓鋐，和賴均輔之後，獎金排名依次為徐靖恩六段（201萬2000元）、王元均九段（190萬7000元）、陳祈睿（159萬1000元）、林君諺九段（139萬5000元）；這也是繼2023年之後，徐靖恩再度進入職業獎金前三名。

聯合頒獎典禮上也為今年的新科職業棋士授證，分別為吳君成（12歲）、黃柏人（14歲）、蔡明叡（15歲）和王柏勛（20歲），共4人晉升職業棋士，其中王柏勛參加職業考試最多次，累計5次。

今年新入段職業棋士（左起） : 黃柏人（14歲）、吳君成（12歲）、蔡明叡（15歲）和王柏勛（20歲）。（海峰棋院）

更多風傳媒報導

