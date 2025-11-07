職業安全科技來幫忙 桃市府推「智慧防災、安全桃園」

桃園市政府今（7）日於桃園區公所舉辦「114年度職業安全衛生科技論壇暨頒獎典禮」，由市長張善政親自出席致詞並頒獎，表揚推動職業安全衛生表現卓越的優良單位與人員，肯定各界在安全管理與健康促進方面的努力與成就，同時展現市府推動「智慧防災、安全桃園」的決心。

張善政致詞時表示，職業安全衛生是每一個工作場所的基石，唯有在安全的環境中，勞工才能安心工作，企業才能穩健發展。此次論壇以「科技防災」為主題，結合AI影像辨識、人因工程與延伸實境應變訓練等創新技術，展現桃園在智慧工安領域的領先實力。市府期盼透過該活動，激勵更多企業與員工共同關注職場安全，打造安全、健康、友善的工作環境。

廣告 廣告

此次論壇以「科技防災」為主題，結合AI影像辨識、人因工程與延伸實境應變訓練等創新技術，展現桃園在智慧工安領域的領先實力。圖：李春台攝

這次表揚共頒發多項獎項，包括「職業安全衛生優良單位及人員獎」與「母性健康守護聯盟－模範事業單位獎」。其中，臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠與陸軍通信電子器材基地勤務廠榮獲五星獎殊榮，葡萄王生技、日月光半導體、台灣美光晶圓科技等企業員工亦獲頒優良人員獎，展現桃園產業界在職安衛領域的卓越成果。

此外，市府也特別感謝工研院緊急應變諮詢中心、國瑞汽車、葡萄王生技及中華汽車等單位長期協助市府推動職安衛活動，共同守護勞工安全，提升企業永續競爭力。

勞動檢查處表示，未來將持續結合科技創新與專業輔導，深化職安衛管理制度，推動「智慧防災、永續職場」，讓每位勞工都能「平安上班、健康回家」。圖：李春台攝

勞動檢查處表示，未來將持續結合科技創新與專業輔導，深化職安衛管理制度，推動「智慧防災、永續職場」，讓每位勞工都能「平安上班、健康回家」，共創安全幸福的桃園。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園南門市場外攤火災波及內攤 自治會今開會籲市府代位求償

桃園環保局籲先「瀝水」再丟廚餘 減輕收運處理負擔