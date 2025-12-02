職業安全衛生法三讀增霸凌防治 負責人霸凌最重罰100萬元

立法院今天三讀通過職業安全衛生法部分條文，若最高負責人經認定涉霸凌，最高可處100萬元罰鍰。（圖／摘自立法院頻道）將職場霸凌防治正式入法，

立法院今天三讀通過職業安全衛生法部分條文，將「職場霸凌防治」正式入法，明定職場霸凌定義、申訴程序與雇主義務，雇主接獲申訴後須通報並登錄主管機關指定網站。若最高負責人經認定涉霸凌，最高可處100萬元罰鍰；雇主若知悉員工遭霸凌卻未採取協助或調查機制，最高可罰75萬元。

此次修法是自2013年職安法全文修正以來最大幅度調整，除增訂職場霸凌專章，也針對營造工程、承攬安全管理與職災刑罰提出重大修正。行政院先前指出，近年重大職災未有效下降，加上職場霸凌事件頻仍，因此有必要從制度面強化預防。

三讀條文明定，職場霸凌是指事業單位人員利用職務或權勢，逾越業務上必要且合理範圍，以威脅、侮辱、冒犯、冷落或其他不當方式，使勞工身心受害；情節重大者不以持續行為為必要，雇主應採取必要措施防治，僱用30人以上者須訂定防治、申訴與懲處規範並公開揭示；僱用10人以上者須設置申訴管道。

條文明定，雇主接獲申訴後須提供必要協助，並啟動協調或調查，處理結果需登錄主管機關平台，調查程序須客觀、公正，勞工規模達一定人數者須成立調查小組，外聘成員不得少於一半；若被申訴人為最高負責人，勞工得逕向地方主管機關申訴。若調查程序有重大瑕疵，主管機關可要求重新調查，雇主不得拒絕。

在工程與承攬管理方面，修法要求一定規模以上營造工程必須進行危害分析並編製安全衛生圖說與規範；事業單位交付承攬時應先完成風險評估與危害告知，出租或借用場所與設備者亦須事前告知相關風險，若工程涉及多個施工者，業主須指定單一施工者負統合作業場域的安全衛生管理責任。

修法也同步調整職災相關罰則。若發生死亡職災，刑期上限從3年提高至5年，罰金上限從30萬元提升至150萬元；若造成3人受傷，刑期上限由1年提高至3年，罰金上限提高為100萬元。行政罰部分，違反管理措施的罰鍰上限從15萬元提高至75萬元；若雇主違反安全設施規範，可處5萬元至300萬元罰鍰。此外，違規公布事項也增列處分日期、違反條文、罰鍰金額，以及職災發生日期、地點與罹災人數。

