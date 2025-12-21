職業工會加保 雇主仍須納保

勞保除了可以透過企業加保，也有部分民眾選擇透過「職業工會」加保，但常有民眾疑惑，若已在工會投保，後續於其他公司入職時，是否可不由雇主幫忙納保，也就是只透過工會參與勞保，對此勞保局說明，只要雇用員工滿5人以上，雇主就必須要替員工辦理勞保、就保及災保，無關該員工是否已在工會加保。

勞保局說明，勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險是強制性的社會保險，依規定，只要雇用員工滿5人以上，雇主就必須要替員工在到職當天協助辦理參加勞保、就保、災保，而且依規定參加勞保後，若員工人數減至4人以下時，投保單位仍須繼續參加，不得以員工人數不到5人為由退出勞保。

勞保局強調，若投保單位違反規定，沒有替所屬勞工辦理投保手續的話，除了會被處以罰鍰外，勞工因此所受的損失，還必須由投保單位負責賠償，換句話說，替員工保勞保、就保、災保是雇主的責任，這項責任不會因為員工已在工會加保而免除。

勞保局補充，若該員工同時從事所屬職業工會的工作，得依個人意願重複於工會投保，但保費需同時計收，此外，暑期聘用的臨時工、工讀生也一樣，不管聘任的期間有多短，只要有雇傭關係，又有支給薪資的約定，雇主就必須依法為員工辦理加保。

勞保局提到，勞保、就保、災保僅實際從事工作者才能參加，而透過職業工會參與，也只限於無一定雇主或自營作業的職業勞工，因此，沒有工作或暫時退出勞動市場的民眾，是不能參加勞工保險，此外，投保單位也不能讓不合規定的民眾掛名加保。