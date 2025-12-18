職業平等 經民連要求持續撥補 勞保比照公教 2049不破產

經民連對政院提出的《勞工保險條例》修正草案表示支持，並呼籲總統賴清德召開財政國是會議，以解決財劃法惡修弱化中央政府財政能力，恐將使政府勞健保撥補政策無以為繼的難題。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 立法院衛環委員會今（18）日審議行政院提出的《勞工保險條例》修正草案，將政府撥補明列為勞保基金財源，並明定中央政府負勞保最後支付責任。對此，台灣經濟民主連合對此修正案表達支持，並呼籲執政黨在職業平等的理念下，繼續由政府編列預算大力撥補勞保基金，並比照公教保險，優先確保勞保基金於2049年不破產，以健全社會安全體制。經民連呼籲總統賴清德召開財政國是會議，以解決財劃法惡修弱化中央政府財政能力，恐將使政府勞健保撥補政策無以為繼的難題。

經民連智庫研究員黃亭偉指出，勞保潛藏負債係對基金進行估算後，得出未來需給付年金總金額與現有基金間之短差。主計總處統計，我國勞保潛藏負債於2025年6月底已高達13.5兆元。為健全勞保財務，並確保勞工老年經濟安全，蔡英文政府任內編列預算，由政府對勞保基金撥補總共2570億元。賴清德總統接任後，於2025年撥補1300億元，2026年並於總預算案編列撥補1,300億元。

他表示，勞保潛藏負債問題，冰凍三尺，非一日之寒。2020年以來，雖經兩任民進黨政府史無前例的大力撥補，其成效為讓勞保基金用罄的破產時點，從2028年延後到2031年，勞工朋友仍然不免擔心。是以，行政院於11月28日提出此勞保條例修正草案，明列撥補為勞保基金財源，並明定政府負最終支付責任，經民連對此表達全力支持。

黃亭偉認為，我國社會安全體制，因為歷史發展因素，過去遭批評偏厚軍公教人員。2017年公教年改已達成公務員退撫基金2049年不破產之目標，而勞工保險作為全國近半人口經濟安全保障之重要支柱，不應讓退休與在職勞工惶惶憂慮2028年或2031年勞保基金可能破產。經民連強力要求民進黨立法院黨團與賴政府，在推動本項立法之同時，應規劃國家財政健全方案，並提出大力撥補勞保基金之分年分期計畫，優先確保勞保基金於2049年不破產，使全國勞工受保障之程度不劣於退休公務員。

經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，立法院去年底以來三度惡修《財政收支劃分法》，惡化中央政府財政能力，政府未來每年大力撥補勞保與健保財務很可能無以為繼，經民連深感擔憂，並再次呼籲賴清德總統應召開財政國是會議，凝聚跨黨派全體國人共識，推動各項財政健全改革方案。

他表示，在《財劃法》修法前，2024年全國賦稅實徵3.76兆，中央政府稅課收入佔2兆6898億元，扣除中央對地方的一般性補助款與計劃性補助款4329億元後，中央政府實際能用於施政的經費為2兆2569億元。經民連推估，財劃法一修後，因統籌分配稅款擴大，中央政府税課收入降為2兆4807億，推估占全國賦稅總收入3.9兆元的63.6%，扣除中央對地方補助款2809億後，中央政府實際能用於施政的經費為2兆1998億元。財劃法二修後，強制規定中央對地方的補助款不能減少，中央政府税課收入仍為2兆4807億，扣除中央對地方補助款5455億，中央政府實際能用於施政的經費為1兆9352億元。

賴中強警告，在《財劃法》大砍中央財源的背景下，他們擔心2020年以來蔡政府與賴政府每年撥補勞保200億至1300億的政策，非常可能無以為繼。財劃法惡修的後果，將牽連全體勞工老年經濟安全，經民連再次呼籲賴清德總統應召開財政國是會議，凝聚跨黨派全體國人共識，推動各項財政健全改革方案。

