熱血、浪漫與運動精神的完美交織，12/24平安夜溫馨登場

當頂尖網球球星遇上最熱血的匹克球教練，會擦出什麼樣的火花？Lifetime 娛樂頻道將於 12 月 24 日週三晚間 10 點，全台首播暖心運動電影《匹克球聖誕》（A Pickleball Christmas）。這部融合了運動競技魅力與聖誕奇蹟的佳作，將帶領觀眾看見夢想如何透過跨界合作與節慶溫情重新發光。

從紅土賽場到室內球場：一場拯救家族遺產的冒險

本片故事圍繞著職業網球天才路克・霍利斯（Luke Hollis）展開。在贏得職業生涯中最具關鍵性的勝仗後，路克決定激流勇退，重返家鄉接手家族經營的網球俱樂部。他滿懷雄心壯志，誓言要將這座老舊的俱樂部轉型為世界頂尖的網球訓練中心。

然而，現實卻給了他一記重擊。家族俱樂正面臨前所未有的營運危機，而唯一的轉機竟不在他熟悉的網球場，而是在那顆色彩斑斕、彈跳驚人的「匹克球」上。

職業網球天才化身聖誕英雄！Lifetime 推出溫馨運動浪漫電影《匹克球聖誕》

網球與匹克球的跨界共舞：為夢想奮戰到最後一刻

為了拯救即將失去的家族遺產，路克被迫走出舒適圈。他必須放下對網球的執著，與俱樂部活潑自信的新任匹克球教練卡羅琳（Caroline）攜手合作。兩人必須在短暫的集訓後，代表俱樂部參加聖誕慈善博覽會的對抗賽。

這不僅是一場體力與技術的考驗，更是一段關於「放下成見」與「重新出發」的心靈旅程。在揮拍與奔跑之間，這對原本理念不合的搭檔，逐漸在聖誕佳節的氛圍中找到了彼此的默契，並發現了拯救夢想的真正關鍵。

【播出資訊】

片名： 《匹克球聖誕》（A Pickleball Christmas）

首播時間： 12/24（週三）22:00

線上觀看連結：Lifetime 頻道

這個平安夜，無論您是熱愛運動的熱血份子，還是喜愛溫馨劇情的影迷，都請鎖定 Lifetime 頻道，與路克和卡羅琳一起感受這場充滿汗水與溫度的《匹克球聖誕》。

現在只要透過「四季線上 4gTV」註冊成為新會員，即可享有 「7 天免費看」豪華方案體驗！

💡 快速觀看指南：點擊 觀看連結。

完成新會員註冊，立即領取 7 天免費體驗

