職業賭場隱身板橋菜市場 監視器加門禁警照逮21人

新北市警方破獲一處職業賭場，該天九牌賭場隱身在板橋區中興路某市場內，現場除了設置雙重監視器還門禁森嚴躲避查緝，警方仍掌握情資攻堅逮捕3名工作人員及18名賭客送辦。

板橋警方破獲天九牌職業賭場。（圖／翻攝畫面）

新北板橋分局日前接獲情資得知，一名許姓男子（53歲）經營天九牌職業賭場，為掩人耳目避免警方查緝，刻意將賭場設在轄內中興路附近菜市場一處地下室，賭場內還設有二道監視器與門禁，還有專人把風監看，增加警方查緝難度。

警方荷槍實彈攻堅查獲賭場。（圖／翻攝畫面）

警方經派員埋伏蒐證多日，昨（1）日見時機成熟向新北地檢署聲請搜索票，於晚間8時許集結警力攻堅搜索，員警荷槍實彈突然衝入查緝，現場人員與賭客們來不及反應只好乖乖束手就擒，員警現場共查獲主持賭局的許男、負責把風的謝男（55歲）及清注的林男（29歲），還有場內18名賭客。

現場並查扣賭資69萬元、抽頭金4萬元、賭具天九牌、骰子、帳冊、點鈔機、監視器主機及鏡頭2支等證物，同時起獲依托只酯及安非他命等二級毒品，訊後將許男等3人依賭博罪嫌移送新北地檢偵辦，18名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

板橋分局強調，為淨化社區環境，絕不容許任何罪行為危害社會治安，將持續查緝掃蕩不法賭博及毒品等場所，全力維護轄區治安，另呼籲民眾如有發現可疑場所，請即友善通報警方，建立社區聯防網域，共同打擊犯罪。

