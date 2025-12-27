職業賽艇近80年 96歲仍熱愛划槳

賽艇，一項需要心肺能力、扎實核心肌群、和肢體協調性的運動，想在水上滑行、相當不容易，但接下來要帶您認識的這位選手，已經高齡96歲了，他叫馬丁斯、來自巴西。他現在仍是、現役的職業賽艇選手，想當然爾、也是目前年齡最大的選手。過去近80年來，他榮獲多達至少20項世界。去年在西班牙的大師賽、也勇奪銀牌。雖然96歲，依舊天天鍛鍊，成為長青典範。

跨坐上賽艇，巴西有位96歲的職業運動員，儘管已屆高齡，仍不打算放棄 他對賽艇的熱愛。馬丁斯 保持著 世界上 最年長 現役 賽艇運動員 的稱號，這項殊榮 源自於他近80年來，對這項運動的奉獻。職業賽艇運動員馬丁斯：「我的專長是單人雙槳和雙人雙槳，身為老將 我從1991年以來，幾乎贏得了每1場比賽。」

征戰無數，從1950年代起，馬丁斯已參加過 超過36個國家的賽艇大賽，這項運動也成為他生活中，不可分割的一部分。 馬丁斯的孫子迪奧戈：「語言難以形容，陪伴96歲祖父(完賽)的感受，觀眾看著他下船，連裁判都目不轉睛地盯著他看，這真的很酷。」

馬丁斯在 大師賽艇項目中，榮獲了20多項 世界冠軍頭銜。雖然年齡改變了他的划船方式，不再單人划船，而是改為雙人或四人組，但他仍然保持著旺盛的競技精神。職業賽艇新秀恩里克：「我認為馬丁斯先生，是運動界的長青典範。」

恩里克 是年僅13歲的 職業賽艇新星。他認為，馬丁斯爺爺 天天堅持運動，過去78年來 都不曾放棄過。今年甚至還在西班牙獲得銀牌，證明了 沒有人應該拿年齡做為 放棄運動 的藉口。

