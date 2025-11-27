職業軍人3度激戰16歲少女！「強制拖衣、打巴掌」下場慘了

社會中心／張予柔報導

新北市一名21歲松姓職業軍人透過交友軟體，認識了一名未滿16歲的少女小花（化名）。在知道對方未成年的情況下，松男仍在車上、汽車旅館內多次與她發生性關係，且每次都未採取任何安全措施。事後少女情緒失控、食量驟增，最終被安置機構的老師發現異常，經調查後揭發了這起案件。





職業軍人3度激戰16歲少女！「強制拖衣、打巴掌」逼就範…下場慘了

安置機構的老師發現了小花的避孕藥空盒，並報警處理。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

小花的母親注意到了她的異常，隨即詢問是否與男友發生性關係。小花最終承認，在母親的要求下購買了事後避孕藥。在安置機構，老師發現了小花的避孕藥空盒，並開始對她進行觀察，發現她情緒低落，食量驟增，甚至因為藥物副作用昏睡，這才引起了機構的重視，並報警處理。

廣告 廣告





職業軍人3度激戰16歲少女！「強制拖衣、打巴掌」逼就範…下場慘了

小花在法庭上回憶，自己多次遭松男強行要求性行為。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

小花在法庭上回憶，第一次發生性行為的日期是2024年7月13日，她被迫在夜市的停車場內承受松男的要求，松男強行要求她進行性行為，在拒絕後仍被強行壓頭、要求騎上去，並全程未使用避孕措施。當晚2人又前往汽車旅館，松男在洗澡後再次強迫她脫衣服，並施行性交；第三次同樣是在夜市附近的停車場，松男甚至用巴掌打她和掐著脖子強迫她就範。小花坦言，她因為想分手而不敢向任何人講，松男更威脅說如果分手就去跳海。

職業軍人3度激戰16歲少女！「強制拖衣、打巴掌」逼就範…下場慘了

松男透過交友軟體認識16歲的小花，兩人很快便交往，但他卻在訊問中辯稱「不記得認識她」。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

據了解，松男透過交友軟體認識小花，兩人很快便交往，但他卻在訊問中辯稱「不記得認識她」、「忘記是否發生性行為」然而，法院調取了車輛行駛紀錄、汽車旅館住宿紀錄、避孕藥購買明細及相關證人的證詞，最終認定松男在2024年7月期間對小花的三次性侵行為均屬實，並譴責松男明知小花未滿16歲，仍以相同手法多次性交，完全忽視少女的身心發展，犯後否認、不和解，也未賠償，3次犯行犯意各別、必須分別論罪，依3罪各判8月、應執行1年6月。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：新北職業軍人3度激戰16歲少女！「強制拖衣、打巴掌」逼就範…下場慘了

更多民視新聞報導

男星表弟柬埔寨失聯！「我想回家」求救語音流出…母心碎

香港大火／宏福苑惡火！妻受困23樓聽尪電話教1招逃生

喊抵制卻狂排！日連鎖壽司店「中國爆滿」號碼牌被黃牛炒翻

