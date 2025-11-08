「職涯攜手 一鹿相伴！」就博會登場 桃市推動多元就業打造幸福職場

活動釋出超過2,400個優質職缺，吸引超過350位民眾到場參與，其中545人投遞履歷並參加面試。圖：勞動局提供

桃園市政府就業職訓服務處於今(8)日上午10時至下午2時，在桃園區中正五街315的永康市民活動中心盛大舉辦「職涯攜手 一鹿相伴！－就業博覽會」，邀集全家便利商店、7-ELEVEN、全聯實業、王品餐飲、藏壽司、摩斯漢堡、鬍鬚張、金像電子、欣興電子、精材科技、光泉牧場、宜家家居、酷澎、聖宜醫美等60家知名企業，共釋出超過2,400個優質職缺，吸引超過350位民眾到場參與，其中545人投遞履歷並參加面試，現場氣氛熱絡。

本次活動為114年度現場徵才系列活動壓軸場，以「職涯攜手 一鹿相伴！」為主題，集結製造業、服務業、科技業及民生產業等多元廠商，提供工程師、技術員、作業員、操作員、品檢員、保全人員、行政及會計人員、儲備幹部、門市服務、倉儲物流、清潔人員、照顧服務員、客服人員、駕駛員及站務員等豐富職缺，薪資最高可達85,000元。其中金像電子、精材科技及台光電子等科技廠釋出技術類及品保人員職缺，起薪具競爭力，現場詢問踴躍。

活動現場除企業設攤徵才外，亦設置履歷健診、就業方案諮詢、身障就業服務、身障按摩及勞動權益宣導專區，協助民眾了解就業市場趨勢與政府資源運用，提升求職效能；另結合就業服務據點一同提供服務，打造市民一站式就業博覽平台。

桃園市政府就業職訓服務處表示，就服處持續透過舉辦各式主題徵才活動，串聯企業與在地人才資源，協助市民順利就業，也協助企業滿足用人需求。未來將持續結合轄內各就服據點，推動多元就業促進措施，讓求職者「職」得好機會，「薪」想事成，開啟美好職涯新篇章。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 查詢。

