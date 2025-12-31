職涯攜手 一鹿相伴 桃市府就職處元月徵才開跑

職涯攜手 一鹿相伴，桃市府勞動局就職處元月徵才開跑。（勞動局提供）

記者陳華興／桃園報導

迎接一一五年新春就業旺季，桃園市政府就業職訓服務處延續「職涯攜手 一鹿相伴」年度主軸，於一一五年一月規劃辦理多場大型及中型徵才活動，地點涵蓋桃園、中壢、蘆竹及楊梅等行政區，透過北、中、南區同步推動就業服務，協助市民把握年後轉職與就業契機，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，經桃園市就業服務據點推介就業，可獲得最高三萬元就業獎勵。

一月徵才活動邀集多家具指標性與高知名度企業參與，產業橫跨電子科技、製造業、民生消費、餐飲零售、物流運輸、保全及長照服務等領域，合計釋出超過四千個以上工作機會。

廣告 廣告

職涯攜手 一鹿相伴，桃市府勞動局就職處元月徵才開跑。（勞動局提供）

徵才職務類型多元，從工程師、設備與製程技術人員、產線作業員、生管與品管人員，到行政內勤、門市餐飲服務、物流倉儲、保全安控、照顧服務員及儲備幹部等一應俱全，無論青年求職者、中高齡朋友，或有意於年後轉換跑道、就近就業的市民，皆可依自身專長與需求，於現場直接媒合面談。

部分職缺薪資條件具市場競爭力，例如科技及製造業工程師月薪最高可達七萬五千元，系統廚櫃安裝技師薪資上看十萬元，食品製造及工程職亦有月薪八萬元之職缺，另物流、工程與保全相關工作，月薪約五萬至近六萬元不等，協助求職民眾兼顧就業穩定與薪資成長。

五場次徵才活動資訊如下：一月九日「樂齡亮點場」 桃園區陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路一九九號），三十家廠商，一千二百個以上職缺。一月十四日中壢就業中心（桃園市中壢區新興路一八二號），二十一家廠商，八百八十個以上職缺。一月十六日「北區聯合徵才」陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路一九九號），二十四家廠商，一千個以上職缺。一月十六日「蘆竹區大新市民活動中心」（桃園市蘆竹區大新路三十二號），十五家廠商，五百四十個以上職缺。一月二十二日（四）「南區聯合徵才」楊梅區四維社福館（桃園市楊梅區四維二路一0八號），二十一家廠商，六百個以上職缺。