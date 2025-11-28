職涯攜手一鹿相伴 桃市府就職處年度壓軸徵才活動7千個職缺等您來





歲末將近，就業需求持續升溫。桃園市政府就業職訓服務處於12月規劃6場大型及中型徵才活動，自桃園、平鎮、中壢一路延伸至八德及龜山，多點同步推動就業服務。活動邀集逾百家廠商參與，合計釋出超過7,000個以上工作機會，提供青年求職者、轉職民眾及中高齡朋友多元選擇，協助市民在年底前順利覓得理想工作。

12月活動以「新住民亮點場」打頭陣，並結合北區及南區聯合徵才，以及社區中型徵才，參與企業涵蓋電子科技、傳產製造、量販零售、連鎖餐飲、物流運輸及客運等產業，包含鴻海精密、鴻佰科技、欣興電子、南亞塑膠、德亞電子、聯華食品、統一企業、家樂福、萊爾富、六角國際、藏壽司、揚秦國際、酷澎、桃園客運、指南客運、新竹物流、網家速配等知名品牌，共同釋出產線技術、門市餐飲、物流倉儲、客運司機及行政管理等多元職缺。



廣告 廣告

桃園市政府就業職訓服務處年度壓軸徵才活動7千個職缺等您來。

徵才職務類型廣泛，從工程師、技術員、作業員、品管及生管人員，到行政人員、客服、倉儲管理、物流士、外務司機、保全、照顧服務員、門市及餐飲服務人員、儲備幹部等一應俱全，無論是首次進入職場，抑或希望轉換跑道、就近就業的市民，都能依自身專長與興趣挑選合適職缺。

部分職缺薪資具競爭力，例如科技廠工程師月薪最高可達7萬5,000元，系統廚櫃安裝技師及機構設計工程師薪資上看10萬元，物流及司機相關工作亦有5至9萬元之薪資水準，協助求職民眾兼顧就業穩定與薪資成長，提升家庭經濟安全感。



桃園市政府就業職訓服務處年度壓軸徵才活動7千個職缺等您來。

6場次徵才活動資訊如下：

12月5日（五）【新住民亮點場】 永康市民活動中心（桃園市桃園區中正五街315號）10:00-14:00，30家廠商，1,600個以上職缺。

12月9日（二）【南區聯合徵才】平鎮區公所3樓禮堂（桃園市平鎮區振興路5號3樓）13:00-15:30，25家廠商，1,070個以上職缺。

12月10日（三）【中壢中心大型徵才】中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號）09:00-12:30，27家廠商，900個以上職缺。

12月12日（五）【北區聯合徵才】陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號）13:00-15:30，30家廠商，1,200個以上職缺。

12月15日（一）【八德地區中型徵才】大智市民活動中心(桃園市八德區福國北街221號) 14:00~16:00，15家廠商，730個以上職缺。

12月18日（四）【龜山地區中型徵才】山頂市民活動中心(桃園市龜山區明興街36號)14:00-16:00，21家廠商，1,300個以上職缺。

桃園市政府就業職訓服務處年度壓軸徵才活動7千個職缺等您來。

為協助求職民眾順利就業，本府就職處於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，經本市就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。

活動詳情請洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3386165，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/ 查詢最新徵才訊息，歡迎市民朋友踴躍參與，為新的一年預先布局職涯新方向。



更多新聞推薦

● 配合政府穩定物價 中油：12月天然氣價格民生用戶不調整