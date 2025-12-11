（圖／本報系資料照）

「在幹嘛呢？吃飯了嗎？」秋招時期，每次收到我媽的消息都是一陣膽戰心驚。果然，接著就是：「看你同學xx，編制考到了，家裡都踏實了。」

我努力平靜回復：「我在等大廠流程，還是想去平台積累點經驗。」但老媽好像打定了主意：「那大廠是能幹一輩子的嗎？你一個女孩子，最好的幾年就那麼幾年，在外面孤零零的圖什麼？回來考個編，工作穩定，離家裡近，這不好嗎？」

無力地熄滅手機屏幕，我和我媽之間這場關於「發展」和「安穩」的戰爭，又一次兩敗俱傷。

對我而言，作為一個文科生，留在大城市幾乎是最優解。對於文科生，即使從北大畢業，回家工作無非是新媒體、文員，或者向著教師、公務員的方向內捲。

但在北上廣深，機會是呈幾何級數增長的。從互聯網大廠的內容運營、市場營銷，到文化傳媒公司的項目管理、編輯策畫，再到科技公司的公共事務、用戶研究……這些崗位，與社會的需求同步更新。

這意味著，我更有可能找到一份不僅僅是「工作」，而是能與我的興趣、專業真正結合的「事業」。

大廠也是一條抗風險能力更強的路徑。就像很多人說的，「我能從BAT（現指字節、阿里、騰訊）跳到國企，但沒幾個人能從國企跳到BAT。」錯過了應屆生進入大廠的機會，社招再想進可不容易了。

思來想去，我還是決定咬著牙在大廠闖一闖。

但老媽對編制的堅持也肯定不是為了害我。是她用她大半輩子的閱歷，為我繪製的一份她所能想到的、風險最低的人生藍圖。

這份藍圖的核心，是對系統性風險的極致規避。新聞裡那些「裁員」、「優化」、「35歲危機」的字眼，像一根根刺，扎在她作為母親的安全感上。

特別是現在AI技術的發展日新月異，她對AI替代人類工作的焦慮也與日俱增。而編制，是一套強大的安全系統。它意味著穩定的工資、完善的福利保障，以及幾乎絕對的失業防禦。

更重要的是，回到家鄉後還有她能給我的、最寶貴的「隱性資產」，一張現成的關係網。而在大城市，我是孤身奮戰的個體。

我和我媽的衝突，並不是對與錯的爭論，而是兩套風控模型的碰撞。她的模型，核心是「規避風險，確保底線」。我的模型，則試圖賭上現在的不確定性，去博取一個「更高的上限和更多的可能性」。