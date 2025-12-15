職涯雙引擎深入校園！中市助逾2千名學子破解迷惘、無縫接軌職場

模擬團體面試工作坊講師引導學員參與。

為協助青年從探索自我到進入職場都能更有方向、減少迷惘與焦慮，台中市政府勞工局今年首度將「職業適性診斷」與「職場導航」兩大計畫整合成「職涯雙引擎」，主動走入校園推動服務。透過「先探索、後實戰」的策略，市府已與中興大學、台中科技大學、逢甲大學、東海大學、朝陽科技大學、台中高工、台中家商、沙鹿高工、嶺東高中等數十所高中職與大專院校合作，辦理超過50場活動，累計超過2,200名學生受益，協助學子在畢業前即與產業無縫接軌。

勞工局表示，許多學生在校期間普遍面臨「不知道自己適合什麼工作」的困擾，因此市府透過職業興趣測評、職涯諮詢師一對一引導及職涯藍圖工作坊等方式，協助學生從性格優勢中找出適合的工作類型。當學生確立方向後，再由「職場導航」計畫接力，邀請企業主管親授履歷技巧、面試要領，並安排科技、醫療、餐飲、機械製造等多元產業參與模擬面試，讓企業與學生能在實戰中交流，建立雙向認識的平台。

勞工局說明，透過整合「適性診斷」與「職場導航」，市府打造青年從「認識自己」到「成功就業」的直通車。明年將持續推動相關服務，歡迎本市各級學校主動洽詢合作。