職災勞工重返職場 政府多項補助

勞工局舉辦一一四年度最後一場「職災勞工重返職場補助辦法說明會」。（勞工局提供）

記者翁聖權∕新營報導

勞工局十七日於南門育樂中心舉辦一一四年度最後一場「職災勞工重返職場補助辦法說明會」，邀請企業與勞工參與，鼓勵勞資雙方善用政府補助資源，提升復工支持環境，實踐市長黃偉哲「希望家園」的施政願景。

勞工局指出，這次說明會特別邀請成大醫院職業傷病診治整合服務中心醫師吳政龍，以及成功大學職業傷病診治認可機構職業傷病中心專案經理謝佳莉專題演講。兩位講者分別以「協助職災勞工復工的職業復健服務」與「協助職災勞工復工之個案管理實務案例分享」為題，深入探討職能復健的專業服務及實際操作經驗，讓與會的雇主與勞工更了解如何運用專業復健資源，協助職災勞工順利重返職場。

勞工局長王鑫基表示，政府為鼓勵職災勞工積極接受復健與職能訓練，提供多項補助措施。職災勞工於認可之職能復健機構接受服務並完成訓練後，可申請「職能復健津貼」；而雇主若依照認可機構開立之復工計畫或評估報告，提供必要輔助設施或聘用失能職災勞工者，亦可申請「輔助設施補助」及「僱用補助」，共同打造友善復工環境。