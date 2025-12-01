職災死亡「三成賠償未達300萬」 專家：雇主常施壓勞工盡快和解

職災事件時有所聞。(圖／TVBS)

勞動部預計明年1月推出職災法律權益協助新方案，首度讓律師從第一天就介入協助，縮短職災原因分析時程，並全程陪同家屬處理法律程序，以改善現行制度下職災勞工及家屬常需孤軍奮戰的困境！然而，工傷協會專員賀光卍認為，問題在於雇主為躲避國家介入而不通報，造成大量黑數。他建議讓民眾了解基本職災權益，以及確保通報後有專業律師協助，才能確保勞工與家屬不必獨自面對困境。

職災事件時有所聞。(圖／TVBS)

職災發生後，勞工家屬不僅面臨親人傷痛，還常因資訊不對等、談判無助與法律孤立而陷入困境。勞動部預計明年1月推出新方案，將首度讓律師從第一天就介入協助，縮短職災原因分析時程，並全程陪同家屬處理法律程序。此舉旨在改善現行制度下職災勞工及家屬常需孤軍奮戰的困境，確保他們能獲得應有的法律支援和補償權益。

廣告 廣告

兩年多前，劉小姐的母親因一場職災成為植物人。當時，劉小姐接到通知母親從工地墜落，但公司並未報警，而是用公司車將她送往醫院。更嚴重的是，老闆沒有通報職災，導致政府無從介入，使劉小姐在後續醫藥費用和賠償問題上求助無門。劉小姐表示，當時找不到人協助，而母親從健康的人變成臥床不起，已經快三年了。後來在議員和工傷協會的協助下，才展開勞檢和調解程序，最終獲得賠償。

職災勞工家屬淚訴。(圖／TVBS)

勞動部統計顯示，職災死亡案例的和解金有三成未達300萬元。職安署職災勞工保護組長林秋妙解釋，雇主必須在15天內補償職災，因此常有壓力要求勞工盡快和解。為改善這種情況，勞動部推出職災法律權益協助方案，在職災發生後加速提供初步分析，並由律師給予法律支援。

然而，工傷協會專員賀光卍認為這只是疊床架屋。他指出，現有法規中已有職業災害專案管理人制度，這些人具備法律專業，本應在職災發生後第一時間介入。問題在於雇主為躲避國家介入而不通報，造成大量黑數。賀光卍建議兩個解方：讓民眾了解基本職災權益，以及確保通報後有專業律師協助。

勞動部推職災新政策。(圖／TVBS)

林秋妙回應表示，新方案是強化法律輔助功能，與職災個管員扮演不同角色。她強調，雇主若有勞工受傷需住院24小時以上，必須在8小時內通報，否則將被裁罰。勞動部也設立自我通報網站，讓勞工、家屬、朋友或醫療機構都能進行通報。

要改善職業安全環境，除了完善制度設計，「啟動速度」更為關鍵。唯有在職災發生後第一時間通報，讓專業人員介入，才能確保勞工與家屬不必獨自面對困境。

更多 TVBS 報導

獨／弄錯家破門待修、又遇房東擅闖 房客：不敢回家、房租照繳

逆向暴衝撞鐵板燒店 36歲駕駛脖現刀傷命喪車內「車留20公分刀」

有前科！ 打羅智強巴掌被判拘役 邱議瑩「認錯」

宜蘭東澳站工安意外！刮刀碰「2萬5千伏特電壓」 男子全身40%燒傷

