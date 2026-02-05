職災統計出爐！勞動部揭死亡人數：雇主「這1舉動」恐罰300萬

財經中心／王文承報導

勞動部日前公布全國重大職業災害死亡人數統計，數據從原先的251人更新為259人。雖然數據微調，但仍維持歷年最低水準，並較113年減少了9.8%。勞動部解釋，統計數據是動態更新的，原先公布的數字是基於當時已完成通報與認定的案件；後續隨著部分案件完成檢查程序、查核作業，或取得法醫解剖報告，才配合更新數據，以確保統計結果精確，供大眾監督。

勞動部進一步指出，本次數據出現差異主要有三大原因： 一、補正通報： 部分事業單位未通報或延遲通報（包含勞工受傷後於115年才死亡的案件），經檢查後確認共計3人。 二、鑑定確認： 經法醫解剖鑑定並取得相驗證明書，確認死因與工作具關聯性，計有3人。 三、事實釐清： 經後續調查罹災者身分或災害發生經過，始確認屬重大職災，計有2人。

為了強化事業單位的通報責任，避免隱匿職災，勞動部補充說明，依114年12月19日修正公布的《職業安全衛生法》，已加重對「未通報或延遲通報」的處罰，罰鍰從原本的3萬至30萬元，大幅提高為5萬至300萬元。

此外，勞動部也要求各勞檢機構在接獲通報後，應迅速完成登錄與處理，以便即時掌握重大職災動態，滾動調整減災策略。未來各季統計資料，將於每季結束後一個月，定期公布於職安署官網的「職場重大職災／違法資訊公布專區」。

