職災重建中心傳霸凌 洪申翰：給予申訴人法律協助

（中央社記者郭建伸台北28日電）勞動部轄下的職災重建中心傳出霸凌案，霸凌案經調查確立後，當事人反而向申訴人提告。勞動部長洪申翰今天表示，該單位上半年已人事改組，盼矯正過去風氣，並要求職災重建中心要給予申訴人法律協助。

媒體報導，財團法人職業災害預防及重建中心有女性員工在懷孕期間遭受前主管的言語及關係霸凌，後來雖確立霸凌案，但前主管離職後反而向女性員工提告求償，事件引發討論。

立法院今天繼續進行施政總質詢，洪申翰在進入議場前受訪。媒體詢問，有職災重建中心員工在懷孕期間在遭到霸凌，目前調查進度如何。

廣告 廣告

洪申翰表示，這個案子是在上半年職災重建中心人事改組之前發生，霸凌申訴案件都有依照程序處理、邀請外部委員調查，並在調查出爐後處置。

洪申翰表示，確實職災重建中心之前發生人事管理爭議，因此勞動部之前也進行人事改組，希望職災重建中心能夠有新氣象，矯正過去不好風氣；霸凌當事人後來去控訴申訴人、證人、外部委員，勞動部已經明確要求，職災重建中心要給予法律協助。（編輯：張均懋）1141128