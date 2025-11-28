職災重建中心懷孕員工遭霸凌 勞動部：給予申訴人法律協助

勞動部轄下的職災重建中心傳出霸凌案，經調查確立後，霸凌案當事人反而向申訴人提告。勞動部長洪申翰今天(28日)表示，該單位上半年已完成人事改組，盼矯正過去風氣，並要求職災重建中心要給予申訴人法律協助。

媒體報導，財團法人職業災害預防及重建中心有女性員工在懷孕期間，遭受前主管的言語及人際關係霸凌，後來雖確立霸凌案，但前主管離職後反而向女性員工及作證同事提告，要求高額賠償。

勞動部長洪申翰28日到立法院備詢前，被問到職災重建中心霸凌案調查進度，洪申翰表示，這個案子是在上半年職災重建中心人事改組之前發生，霸凌申訴案件都有依照程序處理、邀請外部委員調查，並在調查結果出爐後有進行處置。

洪申翰說，確實職災重建中心之前發生人事管理爭議，因此勞動部之前也進行人事改組，希望職災重建中心能夠有新氣象，矯正過去不好風氣；霸凌當事人後來去控訴申訴人、證人、外部委員，勞動部已經明確要求職災重建中心要給予被告相關證人、外部委員等法律協助。(編輯：宋皖媛)