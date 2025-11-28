職災重建中心涉職場霸凌 懷孕員工控主管刁難請假

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，「三番兩次地傳出所謂霸凌勞工事件的時候，顯然勞動部在過去這段時間，並沒有真正深刻得到教訓。」

在野黨立委看不下去，向勞動部喊話改革。繼日前爆出轄下分署長謝宜容涉有職場霸凌情事，如今再傳出同樣是轄下的職災重建中心，1名女性員工在懷孕期間，遭受主管言語及關係霸凌，而且時間長達將近1年。

這名受害員工不僅請假被刁難外，還遭主管在會議上暗示、造謠「不做事」，導致被同事孤立。雖然霸凌案已確定成立，但主管離職後，卻又反告受害者及作證同事，要求高額賠償。

勞動部長洪申翰回應，「在我們今年上半年、重建中心人事改組之前，確實是有這個霸凌的申訴案件，我們已經很明確地要求重建中心，要給這些被告的相關證人，包括外部委員一切法律上面的協助。」

勞動部長洪申翰也親自證實，當時已召集外部專家擔任委員進行調查，並做出相關處置。而今年上半年的人事改組，就是希望重建中心可以在新團隊的帶領下，矯正過去不好的風氣。

民進黨立委吳思瑤表示，「我們尊重勞動部對個案的作為，但我很肯定，我看到勞動部就在昨（27）日頒布了一個新的作為政策，就是要求所有在台灣的企業，如果對於孕婦有任何不當對待、不利的歧視，都可以來公布，也就是企業名單，也就是列為社會要共同抵制的歧視孕婦黑名單。」

勞動部雖然對個案不評論，但也表示未來將透過具體做法，除了擴大《性別平等工作法》的專案檢查，另外對懷孕歧視的企業，也會明確揭示態樣，並公布事業單位及負責人姓名，從法制面解決懷孕婦女在職場上常面臨的困境。

